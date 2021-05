Kultuuriklubi Uus Laine programmi juhatab suve hakul laulja Laura Prits

Uus Laine alustas programmi külaliskuraatorite tegevusega 2020. aasta kevadel, kui esimeseks kureerijaks oli pop-up klubi VÄLK. Hiljem piirangute tõttu kuraatorite tegevus seiskus, kuid sel hooajal alustatakse programmiga taas.

Avakuul toob Laura Prits Uude Lainesse teiste seas näiteks Robert Linna, Inga Tislari ja Rene Puura, Lepatriinu, Robert Kõrvitsa ning Blues Estonia avatud mikrofoni õhtu lauljatele ja laulukirjutajatele. li

"Kuna mul on endal palju erinevaid huvisid ja minu muusikamaitse on seinast seina, siis tuleb kavagi üsna kirju," sõnas Prits ja lisas, et talle ei meeldi ei inimeste ega ka ürituste puhul lahterdamine stiilis "see üritus on vaid seda tüüpi inimestele". "Tahan anda võimaluse uutele artistidele esitada enda kirjutatud loomingut, mis on võib-olla pikalt sahtli põhjas olnud."

Prits kinnitas ka seda, et koroonaviiruse tõttu on ürituste korraldamine küllalt keeruline. "Positiivne on kindlasti see, et artistid tahavad esineda ning inimesed tahavad kontserdile tulla, kõige keerulisem osa ongi need kaks asja võimalikult turvaliselt siduda, et mõlemad osapooled oleksid õnnelikud."