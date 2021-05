ETV2 teemaõhtu on pühendatud Toomas Suumanile

"Siin ja praegu: Toomas Suuman"

9. mail kell 19.30

Jüri Aarma külaliseks on Rakvere teatri näitleja Toomas Suuman. Režissöör Kalev Lepik, toimetaja Anne Tuuling.

Lavastus "Jaanipäev"

9. mail kell 20.35

Rakvere Teatri etendus jutustab elu võimalikkusest Ida-Virumaal. Selles kahe venna loos on lisaks traagikale ka paras annus musta huumorit. Lavastuse lõppedes langevad näilisuse kulissid ja päevavalgele ujub tõde oma täies hiilguses. "Jaanitule" režissööri Peeter Simmi sõnul üritati teha midagi täiesti uut, sest projekti eelarve oli olematu.

Osades Toomas Suumann, Eduard Salmistu ja Ülle Lichtfeldt. Autor Rünno Saaremäe. Lavastaja Üllar Saaremäe, režissöör Peeter Simm, juhtoperaator Kristjan-Jaak Nuudi.

Portreesaade "Rakvere majahoidja: Toomas Suuman"

9. mail kell 21.55

Portreesaade Eesti näitekunsti hallist kardinalist ja Rakvere teatri legendaarsest näitlejast Toomas Suumanist. Mees on Rakveres elanud pea 30 aastat ja kogu selle aja teatrile pühendanud, tegutsedes seal nii näitleja, lavastaja, kirjandusala juhataja kui ka näitekirjanikuna. Saates vaatab Toomas Suuman tagasi oma lapsepõlvele, oma näitlejaks saamise loo ja tänaseni tehtud rollide kõrval räägib ta siiralt ka teatritööst loobumise mõtetest. Mõistagi ei puudu säravad meenutused ning kommentaarid tema endistelt ja praegustelt kolleegidelt.

Mängufilm "Mehetapja. Süütu. Vari"

9. mail kell 22.50

"Mehetapja" on motiiv rahvaluulest, teema, mida tuntakse Skandinaavia pärimustekstides, samuti ka meie samanimelises regilaulus. Tegevus toimub pulmapäeva varahommikust järgmise päeva varahommikuni. "Süütu" tegevus toimub 1949. aasta kevadel ja peategelaseks on Ingerimaalt Eestisse küüditatud noor Elina. Edasiküüditamise hirmus registreeritakse fiktiivne abielu eestlase Heinoga ja noored hakkavad elama Heino onu korteri verandal, kummalgi eraldi nurk ning magamisase. "Vari" liigub kaasajas, päriselu ja fantaasia piirialadel. Peategelane Luna Lee otsustab kodunt põgeneda. Kolme novelli ühendav lüli on peategelane: nii Maarat, Elinat kui ka Luna Leed mängib Rea Lest. Teistes rollides Jörgen Liik, Üllar Saaremäe, Toomas Suumann, Priit Pedajas, Katariina Unt, Peeter Volkonski, Mari Lill, Ain Lutsepp, Meelis Rämmeld, Juhan Ulfsak, Helena Merzin, Eduard Salmistu jt. Režissöör Sulev Keedus, operaatorid Erik Põllumaa ja Ivar Taim.