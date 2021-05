Karl-Erik Taukar: A-kategooria superstaariks on eestlastel keeruline saada

Karl-Erik Taukar sõnab, et selliseid laule on võimalik Eestis teha, mis maailma jõuavad, aga A-kategooria kuulsuseks on eestlasel palju keerulisem saada. Sama kinnitab ka Stig Rästa. "Laulu teha on võimalik, aga lauljana sinna jõuda on keeruline, sest seal on rahvast nii palju, ma ei teagi, mis asi see olema peaks, et sinna jõuda."

Taukar kinnitab, et tema muusika on eestikeelne juba puhtalt põhimõtte pärast. "Kui Eesti publikule laulda, siis on soliidne ja publikut austav seda teha eesti keeles," mainib ta ja lisab, et kõige paremad kontserdid on need, kuhu kutsud oma fännid, ta tuleb ja teil on seal hea olla. Küll aga on temagi läinud esinema niiviisi, et valitud on täiesti vale formaat. "Oli aastaid tagasi üks esinemine ööklubis, konstert algas umbes kell kaks öösel, aga meie agent oli müünud sinna akustilise esinemise."

Koroonaviiruse tõttu pole muusikutel olnud võimalik juba pikemat aega kontserte anda, mistõttu on näiteks Stig Rästa hakanud andma laulukirjutamise kursuseid. "See on ühele vananevalt muusikakirjutajale kord ja kohus, et kui sa ei suuda neid number üks hitte kirjutada, siis hakkad õpetama," ütleb ta ja lisab, et praegu ta ilmselt ikkagi suudab veel neid lugusid kirjutada.

