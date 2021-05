Video | Eva Luigas jagas õpetusi uue muru rajamiseks

"Kevadel, kui kõik tärkab, on väga soodus aeg uue muru rajamiseks," selgitas ta ja lisas, et tal on plaan rajada muru uue kartulimaa kohale. "Muru rajamisel on kõige olulisem tekitada selline sile pind ja selleks kasutan ma laia reha, mida nimetatakse ka heinarehaks, mis võimaldab just väikestes aedades vajalikke pinnaplaneerimisi teha."

Külvamiseks on Eva Luigas endale varunud valgeristiku seemneid ja koduaia muuruseemet. "Muru külvamisel on oluline, et seeme tuleb valada teise anumasse ümber ning kindlasti väga tugevalt segada, sest muruseemned on erineva kaaluga ning kipub olema nii, et need kerged seemned tulevad koti peale ja raskemad vajuvad põhja."

"Muruseemne külvamisel on oluline, et seeme ei satuks mulda liiga tihedalt ega ka liiga hõredalt, selleks teha niimoodi, et külvatakse korda risti-, kord pikipidi mööda seda maad," mainis ta ja lisas, et suurte pindade puhul on hea kasutata külvikut. "Pisikese pinna puhul see vajalik pole."

"Alati tekib kangesti tahtmine tihedalt seda seemet külvata, aga siis juhtub see lugu, et taimed jäävad liiga tihedad ja hakkavad üksteist lämmatama, see pole sugugi kasulik," ütles ta ja lisas, et muruseemne heaks idanemiseks tuleb see lõpuks ka mulla sisse riisuda. "Selleks on hea kasutada laiade piidega reha, sest see ei lükka mulda hunnikusse kokku."

"Tavaliselt on niimoodi, et kui see muru on külvatud ja ta hakkab idanema, siis esimesena ei idane sugugi mitte muruseeme, vaid hoopis malts, sest maltsaseemneid on igal pool muldades, eriti siis, kui oled tellinud endale kuskilt uue mulla," tõdes Luigas ja lisas, et ei tasu neid ka välja noppida, kuna malts hävineb esimesel niitmisel.

Muru tasub tema sõnul rajada siis, kui on teada, et varsti hakkab vihma sadama. "Kui vihma tuleb vähe, siis tasub küll külvatud muru kasta, aga väga oluline on see, et ei niisutataks ainult mulla pinda, vaid läbikastetuks saaks vähemalt kümne sentimeetri paksuselt see pind, mis tähendab, et kastmine tuleks terveks ööks peale jätta."