Marek Sadam: lemmiku kaotus on erakordselt suur lein

Sadami eelmine lemmik, koer Leenu jõudis temani 9-aastaselt varjupaigast. Eelmine pere oli maha jätnud kehvas seisus ning Sadam teadis, et peab ta koju viima.

Sadami sõnul oli see armastus esimesest silmapilgust. "Ta käis minuga kaasas kõikjal, üksi ta ei jäänud. See on äraantud loomade puhul suur probleem, et kardavad uuesti mahajätmist ja Leenul oli see väga tugevalt."

Sadam paneb inimestele südamele, et vana looma pole pelgalt hea teo pärast hea võtta. "Hea tegu on ikka see, et pakud talle väärilise elu või väärilise vanaduspõlve."

Koos said nad olla mõned aastad, kui Leenu 13 aasta ja 9 kuuselt lahkus. "Kui Leenu läks, siis ma sõnaotseses mõttes kukkusin kokku," meenutas Sadam. "Ma poleks osanud arvata, et see nii läheb, sest kui võtad vanema looma, siis arvestad sellega iga päev, aga see tuli äkki."

Nüüd kirjutab Sadam Leenu kaotamisest raamatut, lootuses, et see pakub ka teistele lemmiku kaotanud inimestele tuge.

"Lemmiku kaotus on erakordselt suur lein. Kuna sa oled temaga igapäevaselt koos ja sina oled tema maailm, siis lemmiku kaotus võib olla vahel suurem kui mõne inimese kaotus," rääkis ta.

Tema soovitus neile, kes kaotavad oma lemmiku, on hoida neid lugusid lemmikust endas edasi ja mõelda häid mõtteid edasi, aga mitte ära langeda.

Täna on Sadami kõrval uus lemmik - 4-aastane Donna. Ta tõdes, et arvas alguses, et pole veel uueks lemmikuks valmis. "Aga esimesel kohtumisel oli üpris selge, et ilmselt kuulume kokku."