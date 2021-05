Eesti mehe põllutöömasinatekogus on üle tuhande mudeli

Traktorijuht Janek Kalinin on põllutöömasinate mudelite kogumisega tegelenud alates 1995. aastast. "Peale seda on kogu aeg juurde tulnud," rääkis ta.

Esimese traktori sai ta Maamessilt, kui märkas seal mudelit, mis talle meeldis. "Helistasin müügijuhile, et olen huvitatud ja tema saatis Türilt Põlvasse hooldebussiga kaks mudelit," meenutas Kalinin.

Põllutöömasinate mudelitekogud on korralik investeering. "Paljud on öelnud, et see on korralik pensionisammas," tõdes mees, aga kinnitas, et tema pole kunagi kogunud mudeleid kasu eesmärgil.

Ta rääkis, et on olnud inimesi, kes mehe terve kogu kahe- või kolmekordse hinnaga ära osta on soovinud, kuid seni pole ta pakkumisi vastu võtnud.

Küll aga näeb Kalinini osa põllutöömasinate kogust alates maikuu keskpaigast Eesti Põllumajandusmuuseumis.