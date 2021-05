Kirjakunstnik Mart Anderson lõi Estoniale tunnusfondi

Anderson meenutas, et font jalgpallisärkidele valmis pika aja jooksul, inspiratsiooni sai ta hauakividelt. "Mind hakkas huvitama, kuidas näeks välja, kui teha selline font," rääkis ta "Ringvaates".

Kunstnik meenutas, et näiteks number kaheksat oli keeruline teha. "Kaheksa oli raske sünniga, sest see oli ründaja number ja Ooer mängis siis, kui 8 tuli kujundada. Mõtlesin, et see võiks hirmu ajada nahka kaitsjal, et äkki lööbki värava, sellepärast on jalgpallisärgi kaheksal ka kirstuvormi sees."

Estoniale fonti leiutades kaevus Anderson rahvusooperi arhiivi. "Leidsin toredaid asju, osa nendest on käinud läbi kirjaraamatutest, aga komplekti pole näinud. See oli raske ülesanne, sest peab tuginema traditsioonidele, aga samas peab kirjastiil olema kaasaegne, voolav ja dünaamiline. Neid märksõnu oli küllalt palju, mis mulle ette anti," rääkis Anderson.

"Estonia puhul oli keeruline see, et referentse oli palju," rääkis ta, selgitades, et väljakutse oli leida õige komplekt tähti ja tuua need tänasesse päeva.

Estonia inimesed on Andersoni sõnul uue kirjastiili üle rõõmsad olnud. Uut fonti oleks saanud imetleda juba ammu, kuid koroonapiirangute tõttu oli rahvusooper kinni ning uute etenduste ja kontsertide reklaamplakateid printida polnud põhjust. "17. mail, kui tulevad uue hooaja piletid müüki, siis on ka uued plakatid väljas."