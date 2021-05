"Soovikontsert emadele" | Angelica Udekülli vanaemas lõi kevadeti välja pehmem pool

"Olen üles kasvanud sellised ajal, mil lapse kasvatamine oli kollektiivne töövõtt, ehk siis on nii ema, vanaema kui tädid tegelenud minu kasvatamisega," rääkis Udeküll. "Aga kõige rohkem pean tänama vanaema, kes on jätnud kustumatud jäljed mu tulevikuarengutesse ja eluvalikutesse. Ma arvan, et kui ta oli veel elus ja ma olin väike, siis ei osanud ma hinnata seda, kui sarnased me olime. Ta oli äärmiselt tegus naisterahvas, kellel oli kogu aeg meeletult kiire. Suur töödejuhataja, proua, mamma Ella, kogu aeg käed-jalad tööd täis."

"Aga kevadeti lõi temas välja pehmem pool," meenutas ta. "Kui hakkasid lilled õitsema ja linnud laulma, siis muutus minu vanaema ka linnulaulukeele oskajaks ja jorises kõikide lindudega kaasa, ilma et ta oleks tegelikult viisi pidanud."

"Teine selline väga oluline moment on see, et talle meeldis kutsuda külalisi ja teha süüa, aga see ei tulnud tal hästi välja. Üks retsept on temast mulle jäänud, mis enamus inimestele toob külmavärina nahale - köögivilja-piimasupp. Seda tuli valmistada nii: värsked kartulid peenralt, porgandid, roheline sibul, lillkapsas, roheline hernes ja loomulikult naaberkülast tädi juurest toodud piim. Selline oli minu vanaema Ella."