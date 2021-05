"Soovikontsert emadele" | Elisabet Reinsalu ema ujus avamerele rannapalli järele

"Lisaks sellele, et meie ema oli väga naiselik, emotsionaalne ja hoolitsev, nagu kõik emad ikka, oli ta ka sportlane ja see kirjeldab minumeelest tema olemust väga palju," rääkis näitleja Elisabet Reinsalu. "Ta käis küll sellele ajastule mitte vastavate riietega - tal olid puukotad, väga šikk velvetist pükskostüüm ja erinevalt teistest emadest ei kandnud ta talvel karvamütsi, vaid pööratud lambanahast talvemütsi, millel oli kõrvad ja kui ta nalja tahtis teha, siis lükkas ta need kõrvad alla."

"Aga lisaks sellele, et tegi kõiki tavalisi kodutöid - tegi süüa, triikis pesu, viis meid õega näitusele ning kadriorgu ja nõmmele jalutama - siis ta oli sportlane. Tänu sellele oli ta minu jaoks kõige tugevam naine, keda ma üldse tundsin."

Reinsali meenutas ühte rannapäeva, kui ta veel väike tüdruk oli. "Oli ilus suvepäev, me olime mere ääres ja seal oli ka teisi väikeseid lapsi. Ühel hetkel ühe väikese lapse täispuhutud pall triivis lainetega kaugemale ja lõpuks peaaegu avamereni välja," meenutas ta. "Ja minu ema, kes oli ujuja ja ei kannata mures väikest last, ajas end rannalinalt püsti ja sulpsas selle palli järele."

"Loomulikult võivad mälestused meile trikke mängida, aga see, mida mina mäletan, on see, et minu ema ujus sellele pallile järgi peaaegu silmapiirini välja. Seal haaras ema kummipalli kaenlasse ja ujus tagasi kaldale, tehes ühe väikese lapse päeva paremaks. Selline on minu ema!"