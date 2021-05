"Soovikontsert emadele" | Andres Dvinjaninov läks emaga kogemata öösel kooli

Andres Dvinjaninov rääkis saates "Soovikontsert emadele", et väiksena emaga elades neil kella polnud ning see viis nii mõnegi seikluseni.

"Elades suhteliselt kitsastes oludes, siis oli aeg, kui meil polnud isegi kella. Et kooli minekuks end äratada, jätsime ööseks mängima raadio, mis keskööst kella kuueni oli vait, aga keskööl ja kell kuus hommikul mängis Nõukogude liidu hümni," meenutas Dvinjaninov.

"Me jätsime selle õhtul mängima, et hommikul kell kuus see meid ärataks. Ühel hommikul kõlaski see hümn, pesin hambad ja läksime emaga mööda Emajõe kallast Tartu 7. keskkooli, kus ma õppisin," rääkis ta. "Ema töötas lasteaias Kalevi tänava nurgal. Hoidsin emal käest kinni, olin väga unine, linn oli kuidagi tühi ja imelik oli olla."

Kohale jõudes ootas neid üllatus. "Kui lasteaeda jõudsime, siis leidsime, et kell on üks öösel! Olime ärganud selle keskööl kõlanud Nõukogude liidu hümni peale," meenutas Dvinjaninov lustakat äpardust.

"Emadepäeval tahaks tänada ema ja üldse kõiki emasid, et nad andsid meile võimaluse tunda ja teada, et taevas võis olla kunagi sinisem ja rohi oli rohelisem, nii nagu Leelo Tungla ja Toomas Lunge laulus "Taevas"."