ETV uus saatesari uurib, mis meelitab täiskasvanuid tagasi kooli

Neljal laupäeval saab ETV vahendusel tutvuda inimestega, kes on täiskasvanueas teinud kannapöörde ja asunud taas õppima. Ümberõppimise põhjusi, muresid ja rõõme jagavad saates erinevate valdkondade esindajad.



Esimeses saates sel laupäeval saab kaasa elada korvpallist kokanduse juurde jõudnud Janarile ja keevitajale Piiale. Endine profikorvpallur Janar unistas NBA-st, kuid pidi põlvevigastuse tõttu korvpallist loobuma ja tegutseb täna hoopis vegankokana Raplas. Piia Setumaalt on pidanud seevastu väga palju ameteid koristajast õmblejani, liinitöölisest keevitajani - ent on oma koha leidnud nüüd Räpina aianduskoolis.



Põhjused täiskasvanuna koolipinki naasta on erinevad, kes soovib jätkata kunagi pooleli jäänud õpinguid, keda sunnib elu uut väljakutset otsima. Nii räägib "Õpe ei lõpe" saates oma loo endine vallavanem Tiiu, kes praegu õpetab ise täiskasvanuid ja tegeleb Läänemaal pensionäride arvutiõppega. Samuti tutvustab saade Andreid Sillamäelt, kes koondati kaevandustöölt ja on tänaseks hoolekandeteenuste tugiisik. Sarjas jagavad oma lugusid ka need, kes täiskasvanuna jätkavad kunagi pooleli jäänud põhiharidust.



Saatesari tutvustab ka kogukondlikku toimimist ja leidlikkust õppimisel. Nii viib neljas saade Puka kogukonda Otepää vallas, kus kohaliku juuksuri eestvedamisel on püsti pandud nn kogukonna köök, kus huvilised sõltumata vanusest koos käivad ja tegutsevad ning koos ka erinevaid loenguid ning praktilisi töötubasid läbivad. Võttemeeskonnal õnnestus Pukas käia just sel hetkel, kui kohapeal kambakesi koos ravioole valmistati.



"Õpe ei lõpe" on ETV ekraanil laupäeviti kell 10.45.