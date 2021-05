Kéa avaldas uue singli "Jõud, et hingata"

"Suurim rõõm on avaldada lugu üle pika aja taaskord emakeeles. See on minu jaoks midagi sügavamat kui lihtsalt üks laul. Miski, mis on oodanud oma aega minu arvutis, ligi kolm aastat. Täpselt sellisel, muutmata kujul, see täna ka kõlab," rääkis Kéa.

"Märkasin Kaarel Orumäe tohutut potentsiaali laulukirjutana juba paar aastat tagasi, kui me temaga saates "Eesti otsib superstaari" kohtusime ning teekond mind tema augusti muusikalini "Sofia" viis. Ei läinud palju aega mööda, kui saime ühes klassiruumis kokku. Muljetasime tundide viisi oma kogemustest elus, ning laulu näol mõtted nii kirja saidki."

Kéa sõnul on "Jõud, et hingata" kooslus aususest, igatsusest, lootusest, kurbusest, pettumustest ja võitlustest iseendaga kuni täieliku sisemise rahuni – vabaduseni.

"See tuletab mulle meelde, et suurimaks väärtuseks peaks pidama jõudu ise hingata. "On olnud aegu paremaid, neid tean veel ees" – loodan, et sellega saan toetada kedagi, kes seda kinnitust samuti aeg-ajalt vajab, eriti praegusel ajal," lisas ta.