Pärnumaal jätkusid uue komöödiafilmi "Jahihooaeg" võtted

Kuigi "Jahihooaega" tuleb võtta ikka palju laiemalt kui üksnes metsas ulukite küttimist, on filmis päris jahti ja päris jahimehi ka. Need on Pärnu kandi mehed, kes oma koerte ja jahipüssidega olid juba varakult kohal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Filmis kehastub jahimeheks ka näitleja Priit Loog. "Inimene, kes on tulnud metsa jahile koos teiste professionaalidega, aga tegelikult mu põhisiht on ikkagi panna käpp peale ühele naisterahvale. Üks nädala pärast saame ka selle purki. Või siis ei saa, seda peab vaataja juba ise tulema vaatama," rääkis Loog.

Kui Ergo Kuld juba filmi üles võtab, siis see ei ole kunagi tema ainuke töö.

"Olen režissöör, olen operaator, olen monteerija ja üht-teist nipet-näpet teen veel. Ma olen laisk mees, ma ei viitsi kellelegi eriti midagi seletada, ma teen ise ära," ütles Kuld.

Kuld rääkis, et võtted on käinud Laulasmaal, Tallinnas ja nüüd Pärnumaal. Läheb 13. võttepäev.

Peategelasi mängivad Harriet Toompere, Grete Kuld ja Mirtel Pohla.

"Tütarlapsed oma seiklusrikkal teekonnal, mis nad on ette võtnud, satuvad jahile. Ja siis nad siin kohtuvadki esimest korda jahimeeste ja kogu selle seltskonnaga," rääkis filmi sisust Harriet Toompere.

Grete Kuld tõdes, et film on seiklusi täis. Mirtel Pohla lisas, et tegelased satuvad omamoodi jahile. "Just nimelt, aga me ei tule sõna otseses mõttes jahti pidama, vaid meid toovad siia muud plaanid ja kavatsused," lausus Pohla.

Harriet Toompere rääkis omamoodi kurvast detailist. "Väga huvitav oli eile, et me tulime siia Pärnumaale ja pidime metsas filmima, mis oli režissööri poolt välja valitud. Aga see mets oli maha raiutud RMK poolt, me pidime otsima teise võttepaiga. Aga õnneks leidub siin Pärnumaal metsa veel," sõnas ta.