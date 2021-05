Villemdrillem: sõnad on räppmuusika üks võlusid ja tundub kõige õigem need ise kirjutada

"Ringvaate" otsestuudios oli külas hiljuti albumi välja andnud ja lemberäpi lipulaevaks tituleeritud Villemdrillem. Muu hulgas märkis ta, et kuivõrd räppmuusika üks võludest on sõnad ja tekst, tundub kõige õigem need ikkagi ise kirjutada.

Lemberäpi lipulaeva tiitlit peab Villemdrillem paratamatuks. "Meeldib või mitte, nii ta on," märkis muusik. Esinejanimest rääkides tunnistas ta, et kuigi tundub vahel tobe öelda "Villemdrillem", siis samas see nimi kõlab ja jääb kergesti meelde.

"Samas on ka erinevaid rahvakeelseid variante, kus on Villemtrimmer ja Villemtriller ja asjad, et lihtne on ka naljanimesid teha. Aga ma ei kahetse. Ma ei suudaks mõistlikumat nime nagunii endale välja mõelda."

Rääkides sellest, miks tänapäeval üldse enam plaati välja anda, märkis ta, et ta oli seni andnud välja ainult singleid ja talle tundus, et album oleks miski, mis jätaks tema kui muusiku teekonnale mingisuguse templi või verstaposti.

"Ma ei ole pärast albumi väljaandmist muusikaga väga kokku puutunud ja võtnud väikese puhkuse, puhveraja," tunnistas ta. Ta märkis, et räppmuusika üks võlu on sõnad ja tekstid, mistõttu tundub talle kõige õigem kõik sõnad ise kirjutada.

"Ma tean ka, et mõnel keegi aitab ja välismaal eriti, et keegi kirjutab laulu ette ja sul on artist, kes esitab seda. Aga räppmuusikas võiks jääda see, et sa oled sõnade ja teksti autor ise."

Sõnade kirjutamisest rääkides tunnistas ta, et on helgemaid ja halvemaid aegu. "Mõni päev võid kirjutada terve salmi või refrääni tunni ajaga, kui sul on väga hea minek. Mõnikord teed mõnda laulu kuu aega, sest sa lihtsalt ei ole rahul või ei leia õigeid sõnu. See on omamoodi pusle kokkupanek."

Eelmisel aastal keskkooli lõpetanud Villemdrillem märkis, et on praegu võtnud vaheaasta ja valmistub ülikooli sisseastumiseksamiteks ja tegeleb spordiga. Näiteks harrastab ta praegusel ajal jalgpalli, jooksmist ja ka kettagolfi, mida soovitab ka teistel proovida.