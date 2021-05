Signe Hansen avaldas videosingli "Öised randevuud"

"Ma avaldan ükshaaval kõik lood ära ja alles siis koondan nad albumiks kokku, mulle meeldib asju tagurpidi teha," sõnas Hansen, kelle esimene singel ilmus neli aastat tagasi.

Loos musitseerivad lisaks Signele Vilho Meier kitarril, Taaniel Pogga klahvpillil, Madis Fuchs basskitarril ning Ilja Sharapov trummidel. Lugu valmis Slim Music Studios ning selle on masterdanud Janek Kivi (Heliala). Sama koosseisuga on koos mängitud peaaegu neli aastat.

"Videos olevad tüdrukud on mu parimad sõbrannad. Nad on kõik tegelikult hoopis muude elualade inimesed, aga kui mul oli vaja järgmiseks päevaks muusikavideosse litritega kleitides tantsivaid peotüdrukuid, siis neile seda kaks korda ütlema ei pidanud," ütles Hansen.

Video autor on Jürgen Puistaja, kes on aastaid teles töötanud, kuid kelle jaoks see oli esimene muusikavideo.

"Jürgen tunneb mind samuti juba kaua ja tabas mind ning laulu olemust väga täpselt," märkis Hansen.