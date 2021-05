Veterinaari elukutsest unistav abiturient käib kooli kõrvalt laudas abiks

Hummuli Agro lautades elab kokku paartuhat vasikat ja lüpsilehma ja nende kõigi eest hoolitsemine on suur töö. Üks sealsete lehmade lemmikuid on 19-aastane abiturient Laura-Liis Loos, kes läks lauta tööle umbes poole aasta eest.

Laura-Liisi kindel soov on pärast gümnaasiumit loomaarstiks õppida. Eesti maaülikooli õppekavaga tutvudes märkas ta, et laudas töövarjuks olemise eest saab plusspunkte ja nii otsustaski ta lauta tööle minna.

"Ega me väga ei uskunud, aga Laura-Liis tuli ja jäi ja meil on selle üle väga hea meel. Siiamaani on kõik läinud väga positiivselt ja me oleme temaga väga rahul," rääkis Hummuli Agro juht Are Selge "Ringvaates".

Kuigi ametlikult töötab Laura-Liis vasikatalitajana, ei piirdu tema töökohustused ainult sellega. Näiteks kuulub tema igapäevarutiini ka lehmadelt vereproovi võtmine ja nudistamine ehk kuuma rauaga vasikatelt sarvede maha võtmine. Kuna Laura-Liis on alles keskkooliõpilane, siis seda kõike teeb ta muidugi ainult veterinaar Martin Saavo valvsa pilgu all.

"Mulle meeldib see, kui ma näen, et ma saan looma aidata. Näiteks, kui ma näen, et tal on väga halb olla ja siis me käimegi valuvaigisteid süstimas jms, siis see on alati hea tunne," sõnas Laura-Liis.

Esialgu mõtles ta, et tahab saada hobusearstiks, ent taipas peagi, et teda köidavad ka teised suurloomad.

"Ma arvan, et see loomaarsti mõte tuli umbes 12 aastat tagasi, kui mu ema ütles mulle, et sa lähed nüüd ratsutamise trenni – siis ma hakkasin hobustega tegelema. Mulle ei ole kunagi huvi pakkunud selline suur võistlussport, ma ei ole tahtnud tippratsutaja olla, vaid ma tahaks pigem nende loomadega koos aega veeta," rääkis Laura-Liis.

Ta lisas, et jõuab loomade tegelemise kõrvalt ka koolile piisavalt aega pühendada ja loodab medaliga lõpetada.