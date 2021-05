Pärnu alternatiivbänd Echolove avaldas singli peagiilmuvalt albumilt

""Rainbow 6" on sügav diskopõksuga tuunitud ülimalt emotsionaalne ballaad, mis algab küllaltki vaoshoitult ja lõppeb eriti massiivselt," kirjeldas värsket singlit bändi trummar Martin Mitt.

Loo autor Georg Orover ütles, et tegu on armastuslooga, mis väljendab võitlust kellegi eest - keegi, kellelele oled andnud kõik, kuid kes pöörab sulle selja. "Lugu räägib, kuidas sellise olukorraga leppida ning jääda seejuures tugevaks. Loo lõpp on massiivne, kus oleme hääle andnud sellistele pillidele nagu tšello ja klaver," rääkis Orover.

Ansambli uus singel on eelnevatest pisut teistsuguse kõlapildiga ja seda just selleks, et üllatada kuulajaid erimoelise palaga peagi ilmuvalt albumilt.

Echolove on oma muusikaliste eeskujudena nimetanud nii briti kui Ameerika rokkmuusika suurnimesid nagu Oasis, Jack White, Queens of the Stone Age, Black Keys. Lisaks leiab bändi helikeelest elemente ka tänapäevasest house ja techno kultuurist.

Suvi tõotab tulla bändi jaoks kiire ja vastavalt võimalustele loodetakse üles astuda mitmes kohas üle Eesti.