Meghan Markle kirjutas Harryst ja Archiest inspireeritud lasteraamatu

Chirstian Robinsoni illustratsioonidega raamatu pealkiri on "The Bench" ning see jutustab isa ja poja vahelistest suhetest ema pilgu läbi, kirjutab BBC.

"Raamat sai alguse luuletusest, mille ma oma abikaasale isadepäevaks kirjutasin. See oli kuu pärast Archie sündi. Sellest luuletusest saigi see lugu," sõnas Markle ja lisas, et loodab, et kõik pered suudavad raamatuga samastuda.

"The Bench" ilmub Ühendkuningriigis 8. juunil. Markle plaanib raamatust ka audioversiooni avaldada.