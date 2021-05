Legendaarne parfüüm Chanel no. 5 tähistab 100. sünnipäeva

"Coco Chaneli jaoks pole midagi juhuslikku, viis oli tema õnnenumber," rääkis Anu Merila "Vikerhommikus" kuulsa parfüümi nimest.

"Kui ta tuli ambitsioonika idee peale, et soovib omanimelist parfüümi, mis oli muide esimene selletaoline ajaloos, siis ta teadis täpselt, mida tahab ja mida ei taha. Ernest Beaux, kes oli vene päritolu parfüümimeister, nägi kurja vaeva, et tema tahtmisi täita," kirjeldas Merila. "Beaux valmistas kümme erinevat lõhanproovi ja pani kaminasimsile. Sel päeval aga Cocol Chanelil pea väga valutas, seega ta nuusutas neid põgusalt ja valis välja viienda, usaldades oma õnnenumbrit. Nii sai see parfüüm oma nime."

Merila rääkis, et Chanel ei tahtnud teha parfüümi, mida kasutasid ainult korralikud naised. Talle ei meeldinud ei roosilõhnalised ega ka muskuse lõhnaga parfüümid - ta tahtis luua parfüümi, mis lõhnaks nagu naine. "Ta mõtles, et see on kõige kavalam aksessuaar tema rõivaste juurde, sest seda saab kanda kogu aeg."

Chanel no. 5 oli ka esimene parfüüm, milles kasutati sünteetilist ainet. "Kasutati aldehüüli ehk aromaatset alkoholi, see oli üks Chaneli nõudmistest," rääkis Merila. "Vaene Ernest Beaux, kes pidi Chaneli kapriise täitma, ütles, et parfüüm läheb nii kalliks, aga Chanel ütles, et tahabki teha maailma kallimat parfüümi."

Merila ütles, et Chanel no. 5 lõhnab nagu legend ning sümboliseerib võimu, naiselikkust, ambitsioonikust ja iludust. "Naised, kes selle vastu huvi tunnevad, hindavad seda, et lõhna nimi, pudel ja retsept pole sada aastat muutunud. Ka Chaneli logo pole sada aastat muutunud ja ometi on meil selja taga suur disainisajand."