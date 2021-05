Sume festival toimub tänavu kahel päeval

SUME Festivali pealaval astuvad kahe päeva jooksul üles Trad.Attack!, NOËP, Ewert and The Two Dragons, nublu, Liis Lemsalu, Gram-Of-Fun, Rita Ray ja Anett.

Koguperefestivali teist lava kureerib plaadifirma ja peosari Tiks. TIKS Music Gardeni laval esinevad plaadifirma ja peosarja artistid ja sõbrad: Yasmin, Maris Pihlap, Rahel, EiK, jonas.f.k ja Jon Hazel. Plaadimängijate taga astuvad üles Liisi Voolaid, Joshua Stephenz, Peeter Ehala ja Sander Mölder.

"Aastane puhver andis meile võimaluse festivali programmi täiendada. Muutsime algselt ühele päevale planeeritud festivali kahepäevaseks, et tagada külastajatele ja artistidele turvaline ja meeldiv festivalielamus," kommenteeris festivali pressiesindaja Liisa Lahtmets programmi täiendust.

"Tallinnas on hetkel puudu kogu perele suunatud linnafestival ning meil on hea meel, et Sume festival seda tühimikku täidab. Kaasame programmi Noblessneri sadamalinnakut laiemalt, et tegevust jätkuks nii festivali alal sees kui väljas," lisas Lahtmets.

Kõik 2020. aastal ostetud Sume festivali ühe päeva piletid kehtivad automaatselt kahel päeval Sume festivali 2021 festivalipassidena ning neid ümber vahetada pole tarvis.