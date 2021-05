Noorpaar võttis üheskoos alla ligi 80 kilo

Noored tutvusid suhtlusvõrgustikus ning Olle nägi Jaanas lihvimata teemanti. "Pilt polnud tol hetkel nii oluline, sest otsisin inimest, kellega tahaks veeta oma elu, mitte endale trofeed kõrvale," rääkis Olle.

Jaana meenutas, et oli alati 10-20 kilo raskem kui teised lapsed ning teda kiusati. "Ma arvasin, et kõht peab olema hästi täis," selgitas Jaana, miks ülekilod kogunema hakkasid.

Murdepunkt toimus siis, kui tädi Iivi tuli noortele appi tapeetima ning märkas, et noortel inimestel jaksu vähe. "Oli moment, kus ta ütles, et te olete noored inimesed, te ei peaks olema nii väsinud ainult tapeedi panemisest," meenutas Olle.

"Ta oskas öelda seda kuidagi nii, et palun tegele oma probleemiga," meenutas Jaana. "See oli armas, siiras ja täiesti teistmopodi. Ta ei tulnud solvama, et sa oeld paks ja võta alla. See oli täiesti teine asi minu jaoks."

Samal nädalal tegid noored otsuse loobuma hamburgeritest, pitsadest ja rämpstoidust.

"Võtsin gluteeni toidukavast välja ja hakkasin mõtlema, et okei, paneme siia valku, süsivesikut ja kiudaineid. Hakkasin makrode peale mõtlema ja mida mu keha vajab. Elukaaslane sõi seda, mida talle tegin," rääkis Jaana.

Jaana suutis alguses iseseisvalt võtta alla 20 kilo, kui kätte jõudis esimene takistus. "Tekkis platoo ja kaal üldse ei langenud. Siis avastasin Erik Orgu toitumiskava, mis õpetas, et söö kõike, aga möödukas koguses. Sain aru, et ma ei pea juurikaid närima, võin süüa tortillatšipse ka süüa, aga asi on koguses," rääkis Jaana.

Jaana tõdes, et vahel tuli ikka tahtmine alla and, kuid siis mõtles ta, kus ma hetkel on ja kui palju on nähtud. Toeks saab olla ka Ollele, kes kipub tihemini libastuma. "Ma olen kergem patustama," tõdes Olle. Siis proovitakse üksteisele toeks olla, et kaalukaotuse teekonda jätkata.