Ott Lepland paneb uue muusikavideo kokku fännide reisiklippidest

"Tegelen hetkel uue singli väljaandmisprotsessiga ja muusikavideo tegemisega. Tegemist on algavale aastaajale kohase lauluga, mis on helge, suvine," kirjeldas Lepland uut laulu "Ringvaates". "Mõtlesime, et reisimine on keeruline ja võiks siis küsida inimeste reisivideosid praegusel ajal."

Lepland rääkis, et saata võib nii kunagi tehtud reisivideosid Eestis või välismaal reisides. "Oluline, et nad oleksid suvised ja päikselised, sest lugu ise on ka helge."

Video peaks valmis saama ülejärgmisel esmaspäeval, Leplandi 34. sünnipäeval.

Lepland rääkis, et on ka ise andunud reisihuviline. "Mina olen olnud suur reisihuviline ja katsunud korra aastas kuskil ära käia. Viimane reis jäi aastasse 2019, aga loodetavasti elu läheb vanasse rütmi tagasi ja saab reisida. Enda tippreisidena tõi välja Kuuba ja Keenia. "Keenia oli minu jaoks hästi eksootiline," rääkis ta ja lisas, et huvitav oli näiteks safaril käik, kus nähti antiloope ja sebrasid.

Kuuba oli tema sõnul teistmoodi eksootiline. "Kuubal aeg seisab. Omamoodi aja kulgemisega riik on see ja Kuuba puhul võib öelda seda, et seal on kõige külalislahkemad inimesed, keda olen kohanud. Käisime slummides, läksime linnast välja äärelinnadesse, kus elati vaestes tingimustes, aga kutsuti tuppa, pakuti kohvi, see kõik oli siiral eesmärgil."