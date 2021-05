Sepo Seeman: nii mõnus on laisk olla

Näitleja Sepo Seeman tõdes, et ta on koroonapandeemiast tingitud vaba aega väga nautinud ning tegelikult tagasi tööle nii väga ei kibelegi.

"Ühest küljest me teeme näo, et jubedalt tahaks publiku ette, tahaks tööd teha ja etendusi anda ja lavale pääseda. Ei tea… Nii mõnus on laisk ka olla, et ega väga ikka ei viitsi," rääkis Seeman Raadio 2 saates "Röster".

Ta lisas, et mõistab aga, et enam kuigi kaua kodus laiselda ei saa ning tuleb tegutsema asuda, sest suvel ootab teda ees tihe graafik. Pärnu suveteatriga võetakse suund Kurgjale, Carl Robert Jakobsoni talumuuseumisse, kus alates juunist mängitakse kümnel korral lavastust "Indrek ja heledad hääled".

"Juba see pealkiri vihjab Tammsaarele ja kui panna sinna juurde ka see koht, siis ta võiks olla midagi hingepuudutavat. Näitlejate trupp on meil ka sel korral suurem ja Tiit Palu on kokku kirjutanud Tammsaare võimsad naistegelased, kes muidu oma teostes pole kohtunud. Nad tulevad ühte kohta ja selleks keskseks tujude ja iseloomude silujaks on Indrek," rääkis Seeman.

Tihe graafik ootab ees aga ka sügisel.

"Mis seal salata, meil Pärnus Endla teatris lükkuvad järjest kõik edasi. Seal ilmselt läheb sügisesse "Arktiliste mängude" esietendus," sõnas Seeman.