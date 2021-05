Spice Girls plaanib 25. sünnipäeva puhul filmida järje "Spice World'ile"

Filmitööstuses töötav isik kinnitas meediaväljaandele The Sun, et Spice Girlsi neli liiget - Geri Horner (Ginger Spice), Melanie C (Sport Spice), Mel Burton (Scary Spice), and Emma Bunton (Baby Spice) - on avaldanud soovi teha koos uus film.

Projektiga soovib bänd tähistada 25 aasta möödumist grupi moodustamisest. Spice Girls on kokku tulnud ka varem, sealhulgas 2012. aastal Olümpiamängude avamisel ning 2019. aasta UK/Iirimaa tuuriks.

Viimaselt puudus üks bändi kuulsamaid liikmeid Victoria Beckham, kes soovis tol hetkel perele ja enda ärile keskenduda. Hetkel pole kindel, kas Beckham uue filmi tegemisel kaasa lööb.