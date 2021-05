The Weeknd plaanib reeglite muutusele vaatamata Grammysid edaspidigi boikottida

Grammy salvestusakadeemia hoolekogu otsustas hiljuti Grammy auhindade nominatsiooniprotsessist kõrvaldada anonüümsed ekspertkomisjonid, kirjutab NME.

Neid komisjone on lisaks paljudele teistele kritiseerinud ka The Weeknd, kes ei saanud 2021. aasta Grammydel oma eduka albumi "After Hours" ja singli "Blinding Lights" eest ühtegi nominatsiooni. Muusik süüdistas akadeemiat korruptsioonis ja teatas, et ta ei esita ega luba esitada oma loomingut Grammydele ja plaanib auhindade jagamist edaspidi boikottida.

Pärast reeglite muudatuse uudist sõnas The Weeknd, et anonüümsete komisjonide kõrvaldamine on küll positiivne samm, kuid ta jääb endale kindlaks ega soovi Grammydega ka edaspidi tegemist teha.

"Olgugi et mina oma muusikat Grammydele ei esita, on reeglite muudatus loodetavasti positiivne samm, mis avaldab läbipaistva hääletusprotsessidega muusikutele suuremat austust," sõnas laulja.