Grete Lõbu proovis "Ringvaate" otsestuudios nn kängurutrenni

Kangoo jumps'i saapad leiutati ja patenteeriti 1994. aastal Kanadas ja nendega tehakse trenni praeguseks 65 riigis, rääkis Lubi. Kuigi neil võib näida raske püsti seista, siis Lubi sõnul saavutab inimene neil tasakaalu paari minutiga.

"Kui sa oled kord tasakaalu saavutanud, siis sa ei kuku. See on nagu jalgrattaga sõitmine, pole probleemi." Üks saabas kaalub 2 kilogrammi. "Sa kaasad kõiki oma kerelihaseid selle jaoks, et sa üritad tasakaalu hoida. Lihtsalt kulutadki kaloreid rohkem tänu sellele."

Lubi sõnul on saabaste kõige suurem eelis see, et 80 protsendi ulatuses on välistatud põrutus. "Lisaks sa kulutad ühetunnise trenni jooksul kuni 1000 kalorit." Trenni jooksul on aktiivset hüppamist umbes 20--40 minuti jagu, seda olenevalt programmist."

Ta märkis, et see trenn sobib inimestele vanusest alates 6 eluaastat. "Kuni 99, 100 ja peale." Eestis ei ole see nii palju levinud. "Mina alustasin selle trenniga kolm aastat tagasi hobikorras."

Ta kinnitas, et igavaks see trenn ei muutu, sest trennistiile on kokku viis: sõjaväelisest stiilist tantsuliseni.