Annika Laats kirjutas kirja nooremale iseendale: palju teeks teisiti, aga targutus tegelikult ei aita

Kõik need tekstid on kogutud kokku raamatusse "Kiri nooremale minale".

"See tundus tõeliselt huvitav proovikivi mõelda selle üle, mida ma ütleksid sellele noorele Annikale," märkis Laats ja lisas, et esimene mõte oli, et kohe tahaks õpetada milliseid karisid vältida ja mida teistmoodi teha.

"Palju asju teeks teisiti, ja ma kahetsen elus nii mõndagi, mida ma teinud olen. Haiget olen teinud, haiget saanud selle käigus ise ka, ja palju head tegemata jätnud ja halba teinud. Kristlasena sa analüüsid ennast igapäevaselt, palud andeks ja elad sellest andestusest," kirjeldas ta.

"Aga kui ma seda kirjutama hakkasin, siis ma sain aru, et see ei ole ilus ega aus hakata noorele tüdrukule kõike seda nina alla hõõruma ja õpetama ja targutama, sest mida ta teeb selle 50-aastase naise tarkusega, kui ta ise on seal 17."

Laats märkis, et tagantjärele tarkus, teise inimese tarkus, mitukümmend aastat vanema inimese targutus tegelikult ei aita. "Tegelikult tahaks julgustada seda noort inimest unistama ja mitte oma ideaale maha matma ning minema julgesti elus edasi."

Kuigi kirjas võib jagada õpetussõnu, siis tegelikult on kirjaga soov näidata teise inimese suhtes üles hoolivust, tõdes ta.

"Ikkagi – me keegi ei oleks need inimesed, kui me ei oleks seda teed läbi käinud. Minu enda resümee on see, et tegelikult kõige olulisem – ütlen seda kristlasena – kõik tuleb kasuks sellele, kes jumalat armastab."

Ta ise loodab, et mõistlikkust, kannatlikkust ja suuremeelsust on vahepealsete aastatega juurde tulnud ning asjad ei ole nii mustvalged kui nad noorena tundusid. "Ma ei ole enam nii kriitiline. Iseenda suhtes on tulnud ka õppida leebust ja teiste suhtes ka."

Rääkides sellest, mida ta ütleks 80-aastasele iseendale, märkis Laats, et soovib igas vanuses inimestele elamise julgust. "Lootust ja oskust kõrgemalt, kotkalennu pilguga vaadata asjadele ja mitte pisiasjadesse kinni jääda. Ma ütlen, et hoia jumala käest kinni, tema pihud on su ümber, mine julgesti edasi."