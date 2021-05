ETV uus saatesari "Eesti 2031" vaatab lootusrikkalt tulevikku

Maikuu teisipäevadel võtab Urmas Vaino koos teadlaste, ettevõtjate, visionääride ja Eesti inimestega ette erinevad valdkonnad ning küsib, milline võiks elu Eestis välja näha kümne aasta pärast? Neljaosaline saatesari "Eesti 2031" annab kirju läbilõike inimeste mõttemaailmast ja tuleviku visioonidest aastal 2021. Teadusmaailma ja ühiskondliku elu arengutega kõrvuti jõuavad ekraanile inimeste arvamused, mis peegeldavad unistusi, hirme ja lootusi tuleviku Eesti osas.



"Eesti 2031" vaatab Eesti lähitulevikku läbi nelja fookusteema: tervis ja meditsiin, majandus, haridus ja teadus ning keskkond. Avasaade uurib sel teisipäeval tervisega seotud teemasid ja arutleb, kas kümne aasta pärast on meditsiini valdkond tänasega võrreldes täiesti muutunud. Kas aastaks 2031 on leiutatud vähiravim? Kuidas paremini diagnoosida ja ravida depressiooni? Kui suur roll on üldse tulevikus arstidel või muutub tervise jälgimine tehnoloogiliste lahenduste pärusmaaks? Milliseid eetilisi dilemmasid tõstatab geenitehnoloogia ja personaalmeditsiini areng?



Nädal hiljem uuritakse majandusküsimusi ja arutletakse koos külalistega, kas kümne aasta pärast elame me kõik paremini või valitseb tuleviku osas pigem pessimism. Robotitest, põlevkivist, ehedast kodumaisest toidust, jõukusest ja ükssarvedest – need on mõned näited majandusele pühendatud saatest, mis ETV eetrisse jõuab 11. mail.



Sarja kolmanda saate keskmes on teadus ja haridus ning tulevikuteemadele paneb 25. mail punkti saade keskkonnast ja õnnest. Vaatajad on oodatud kaasa mõtlema ja endaltki küsima, kas oleme kümne aasta pärast õnnelikud ja mida peame täna tegema, et tänased unistused ja ideaalid oleksid tulevikus ellu viidud.



"Eesti 2031" alustab ETV-s sel teisipäeval kell 20. Saadet juhib Urmas Vaino.