Irja Lutsar: suurüritusi suvel ei toimu

"Ma ei ole küll ilmaennustaja, aga ma arvan, et suvi ikkagi tuleb," sõnas Irja Lutsar R2 saates "Pulss". "Kui te nüüd küsite selle viiruse mõttes, siis positiivsed märgid on need, et see viirus on hooajaline, seda me oleme kogu maailmas näinud. Kindlasti suvehooajal nakatumine läheb allapoole," lisas ta, kuid ütles, et võimatu on prognoosida, kui palju täpselt nakatumine alla võib minna.

"Ma siiski tahan loota, et mingeid üritusi suvel saab teha," oli Lutsar lootusrikas, kuid ütles samas, et võrreldes möödunud aastaga oleme me paremas seisus nii vaktsiini kui ka läbipõdenute seisukohalt, kuid samas on muutujaid valemisse väga palju tulnud.

Lutsar kinnitas, et saab esinejatest aru, kes praegu hoolega üritusi välja kuulutavad, kuna suvekontserte oktoobris teha ei saa. "See risk on jah, et kui olukord on väga hull, siis on oht, et see üritus jääb ära. Mida võib öelda, siis selliseid suurüritusi, ma kardan küll, et ei toimu," sõnas ta ja lisas, et peab silmas tuhandete inimeste osalusel toimuvaid sündmusi. "Ka väljas, kui inimesed on väga tihedalt koos, on see viiruse levimise oht ikkagi olemas. Niisugused üritused kindlasti jäävad ära. Aga väiksemad kontserdid hästi õhutatud ruumides või õues tõenäoliselt siiski ohutult saavad toimuda. Eriti kui peame silmas, et kuu aja pärast on meil tõenäoliselt vaktsineeritud inimesi oluliselt rohkem kui tänasel päeval."

Päris selliseid üritusi nagu sai lubada mõni aasta tagasi, Lutsar kindlasti tänavu veel ei näe: "Aga kontserdi korraldamine nii, et meil on meetmed kasutusele võetud, see võib kõne alla tulla."