Suvel jõuab HBO ekraanile menusarja "Gossip Girl" kõrvalsari

Warner Media teatas 2019. aasta juulis, et HBO kanalile tehakse "Gossip Girl'i" kõrvalsari, vahendab NME. Uue sarja loomisel löövad kaasa ka originaalsarja meeskonnaliikmed, sealjuures sarja loojad Josh Scwartz ja Stephanie Savage ning stsenarist Joshua Safran.

Sarja tegijad on "Gossip Girl'i" ametlikul Twitteri lehel fänne erinevate postitustega õrritanud juba pikemat aega ning jagasid nüüd videot sarja uutest tegelastest, taustal mängimas "Gossip Girl'i" tunnuslugu. Postituses teatati, et uus kõrvalsari jõuab vaatajateni juulikuus.

Sarja tegevus leiab aset kaheksa aastat pärast "Gossip Girl'i" lõppu ning tutvustab uut generatsiooni teismelisi, kes õpivad New Yorgi erakoolis ning leiavad Gossip Girl'i veebilehe.

"Sari näitab, kui palju on sotsiaalmeedia ja New York vahepealsete aastatega muutunud," kommenteeris sarja stsenarist Safran.

Originaalsarja näitlejatest ühineb uue sarja tegemisel vaid Kristen Bell, kes sarjale kuulsa Gossip Girl'i häälega peale loeb.

Uutest näitlejatest on kinnitatud Emily Alyn Lind ("Revenge"), Thomas Doherty ("Legacies"), Tavi Gevinson ("Scream Queens"), Adam Chanler-Berat ("It Could Be Worse"), Zion Moreno ("Claws"), Whitney Peak ("Chilling Adventures of Sabrina"), Eli Brown ("Pretty Little Liars: The Perfectionists"), Johnathan Fernandez ("Lethal Weapon") and Broadway näitleja Jason Gotay.