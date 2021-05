Väidetavalt koroonareegleid rikkunud "Peaky Blinders'i" asjus algatati uurimine

Briti menusarja "Peaky Blinders" asjus algatati uurimine pärast seda, kui levisid kuuldused, et positiivse koroonaproovi andnud töötajal lasti sarja võtetel edasi tegutseda.

Hetkel on pooleli sarja kuuenda ja viimase hooaja filmimine. Eelmisel nädalal peatati võtted ning meeskonnast levisid välja kuuldused, et see oli ühe võttegrupiliikme vale-positiivse koroonatesti tõttu.

Mõned sarja kallal töötavad inimesed väitsid, et pärast positiivse tulemuse saamist lasti sellel liikmel siiski mõned tunnid võtteplatsil edasi tegutseda.

Positiivse tulemuse saanud töötaja tegi kohe ka teise kiirtesti, mis näitas negatiivset tulemust, ning tal lasti platsile jääda. Sellegipoolest olid mitmed teised meeskonnaliikmed sellest häiritud ning ei mõistnud, miks töötajat juba pärast esimest testitulemust ära ei saadetud.

Nüüd on sarja suhtes algatatud uurimine, mis võib sarjale kalliks maksma minna, sest iga edasilükatud võttepäev tekitab kulusid juurde ning hoiab tagasi tulusid.

Sarja esindaja ütles, et ei saa positiivse proovi andnud töötaja nime avalikustada. ""Peaky Blinders'i" filmimine peatati, sest üks töötaja andis vale-positiivse koroonatesti. Reeglitele vastavalt tegi ta kohe ka kiirtesti ning kõik, kes temaga kontaktis olid, saadeti eneseisolatsiooni. Kiirtest oli aga negatiivse tulemusega ja neljapäeval jätkus filmimine," oli sarja ametlik avaldus.