Rannap: kui kogu aeg vanu lugusid esitada, tekib küsimus, kuhu panna loominguline energia

Saates "Hommik Anuga" olid külas Maarja-Liis Ilus, Rein Rannap ja Marko Matvere koos bändiga, kes on pannud värskesse seadesse tuntud lood, millega suvel tuurile minna. Rannap märkis, et kui kõik tahavad kuulata neid samu vanu lugusid, siis nende ümberseadmine on vähemalt üks koht, kus oma loomingulist energiat rakendada.

Ilus, Rannap ja Matvere on koos laval olnud varemgi ja kuigi lood on samad, mis aastakümnete jooksul juba kõlanud, on Rannap pannud need nüüd uude seadesse. "Rein on suure töö ära teinud," märkis Ilus.

"Me kõik teame Reinu põhjalikkust ja seda, et tal on alati kindel visioon. Aga minul on ka ikka kõvasti õppimist, sest need laulud, mida me oleme korduvalt esitanud, Rein on neile täiesti uue nurga leidnud, kuidas läheneda," lisas Ilus.

Rannap märkis, et nüüd on aeg neid lugusid teistmoodi teha, et endal oleks ka huvitav ja kuulajatel oleks huvitav. "Originaalkujul on neid juba üle 20 aasta kuuldud. Seekord otsisime midagi uut."

Rein Rannap, Maarja-Liis Ilus ja Marko Matvere saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Matvere tõdes, et esitajale on see väga suur väljakutse. "Need vanad originaalid on ju kõrvus meil kõigil. Mitte ainult artistidel, vaid ka kuulajatel. Need on pähe kulunud ja me oleme harjunud nendega. Uus nurk on värske ja kunstnik peab alati värske olema."

Rannap tõdes, et mitte ainult kuulaja ja mitte ainult suvel ei taheta kuulda neid samu vanu lugusid. "Ka kontserdikorraldajad ja esitajad tahavad ainult vanu laule. Keegi ei taha uutest lugudest kuuldagi."

Ta lisas, et kui kogu aeg esitada vanu lugusid, siis tekib küsimus, et kuhu panna oma loominguline energia. "Ma kirjutan uusi ka, aga sahtlisse, aga suunan kogu oma loomingulise energia vanade ümberseadmisesse."

Rein Rannap ja Maarja-Liis Ilus saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ilus meenutas, et kui tema ja Rannapi koostöö algusaegadel viimane innustas teda laulma valjemalt, jõulisemalt ja pikemate nootidega, siis praeguseks on see muutunud. "Nüüd on niimoodi, et aina vaiksemalt ja täiesti sosinal."

Rannap tunnistas laiemalt kontsertide andmisest rääkides, et ta on soolokontserdit andes korra ka katkestanud, kui üks klahv jäi kinni. "Ma löön, aga klahv on all ja heli ei tule. Ma olin nii ehmatanud ja šokeeritud," meenutas ta.

"Kui inimene on laval ja musitseerib, siis tal töötab intuitiivne, emotsionaalne ajupool. Ega ta end väga mõistusega ei kontrolli ja siis ta võib ka rumalusi teha."

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ilus meenutas, et Rannap on jätnud kontserdi korra seisma ka koos temaga. "Tookord oli lihtsalt see, et lapsed jooksid lava ees ja nii suur kära oli ning siis oligi vaja lapsed korrale kutsuda."

Eeloleva suvetuuri korraldaja lubas Rannapile tema sõnul, et paigutab joogi- ja söögiputkad lavast kaugemale, et need teda ei häiriks.

Matvere märkis, et kõik kunstnikud, kui nad oma asja teevad, tahaksid, et kõik tähelepanu oleks nende peal – keegi ei räägiks, keegi ei kõnniks, keegi ei sööks ega kraabiks telefoni.

"Aga niimoodi see paraku ei ole. Meie kui kunstnike asi on seda tähelepanu enda peal hoida ja selleks on olemas ilusad laulud Reinul, mida inimesed armastavad." Ta loodab, et inimesed tulevad neid suvel kuulama, mitte sinna sööma.