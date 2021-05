Traielisõitja Keity Meier: kui sa enam ei kuku, siis sa teed liiga kergeid asju

Saates "Hommik Anuga" oli külas kahekordne Eesti parim traielisõitja Keity Meier, kelle sõnul tema mootorratas on kui tema partner, kellega koos üle takistuste sõita. Kukkunud on ta ala harrastamise käigus palju, aga kui sa ei kuku, siis sa teed liiga kergeid asju, märkis ta.

Vastuseks küsimusele, kas ta surma ei karda, tunnistas Meier, et ikka kardab.

"See ei ole surmahirm, mida ma taga ajan, vaid kui ma teen midagi sellist, siis ma olen selles hetkes ja muutun teadlikuks kõigest. See meditatsiooniteraapia. Meil on omad viisid, kuidas mediteerida. See on minu viis."

Rääkides sellest, mis tema ema arvas pärast seda, kui ta 2019. aastal mootorrattaga üle Emajõe kaarsilla sõitis, siis ta tunnistas, et emale ta sellest midagi enne ei rääkinudki. "Aga eks ta teab, et ma olen siia ilma tulnud natuke sõgeda tüdrukuna."

Esimese mootorratta sai Meier 12-aastaselt, mootorratta selga istus ta esimest korda aga juba 7–8-aastaselt. Tapal, kus ta on sündinud, on traielisõit ka väga populaarne. Traielisõit on tema sõnul kui tants mootorrattal.

Keity Meier saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Ta on minu partner ja me koos sõidame üle takistuste – olgu see kivid või mäed. Meie vahel tekib sümbioos ja siis me sõidame. Selline elegantne ja graatsiline sõit, see on traiel."

Tema 250-kuubikuline mootor on üles ehitatud sellele, et kohapealt oleks võimalik hämmastavalt kiiresti minema saada, selgitas ta. "Lõppkiirus on siin väheoluline. See 250-kuubikuline viib ikka väga kõrgele."

Üle pea on Meier lennanud väga palju. "Õppimisprotsess kestabki seni, kuni sa kukud. Kui sa enam ei kuku, siis sa teed liiga kergeid asju. Ma olen väga palju mootorrattaga kukkunud küll. Ise terveks jäänud, aga see on osa protsessist."

Pideva kukkumise järel tekib tema sõnul ka oskus kukkuda. "Kui sa jõuad juba mägede peale, siis sa tead, mis hetkel mida teha."

Keity Meier saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ta tõdes, et spordialast olenemata kardab ta kõrgust küll. "Päris mõnusalt kardan kõrgust. Aga kui ratta peal oled kuskil üleval, siis on väga kodune tunne. Jalgsi tudisen, aga rattaga tean, et kõik on OK."

Meier tunnistas, et traielisõit paneb temas leegi põlema. "Nagu muusikud teevad muusikat ja kunstnikud maalivad – see on minu viis olla."

Meier on osalenud traielisõidus nii Euroopa kui ka maailmameistrivõistlustel jm rahvusvahelistel meistrivõistlustel. 2022. aastal tahab ta neilt võistlustelt koju tuua ka karikad ja medalid. "See on minu siht praegu. Ma tunnen, et minus on veel nii palju seda kirge ja ma tahan sporti teha."

Suvel on tal plaanis Eestis kolme kuu jooksul teha ka kolm trikki. Need on tema sõnul ekstreemsemad kui oli Tartu kaarsild 2019. aastal. "Selle teekonna iseloomustamis märksõnad on julgus, sihikindlus ja mängulisus." Praegu ta detaile trikkide kohta veel avaldada ei saa. "Ükski trikk ei sünni enne, kui ma ei ole seda ära teinud."