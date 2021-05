Londonist Abjasse kolinud Kymbali: Eesti on minu kodu

Saates "Hommik Anuga" oli külas Kymbali Sitsofe Marika Kromel Agamah Williams, kes on sündinud Londonis, kuid kelle juured on Eestis ja kes on armunud Eesti muusikasse. Tema üks soove on aidata kaasa eesti keele säilimisele. Londonisse ta naasta ei taha ja tahab Eestis elada terve oma elu.

Kymbali ema on eesti laulja Reet Kromel, kes mõni aeg tagasi Eestist lahkus ja praegu Londonis enda muusikakooli peab. Kymbali kolis aga kaks aastat tagasi Eestisse ja elab ja töötab nüüd Eestis Abja lasteaia muusikaõpetajana. Seda ajal, kui teised siit lahkuvad.

"Ma tahan oma emakeele selgeks õppida ja mulle meeldib see rahulik elu," tunnistas ta. Tema isa on pärit Ghanast ja ta elas ingliskeelses keskkonnas. Eesti keelt sai ta kodus Londonis rääkimise asemel rohkem laulda, tunnistas ta.

"Iga kord, kui ma kodus käin, on meil see estonglish ning me räägime eesti ja inglise keeles korraga," rääkis ta. Eesti keel on tema sõnul laulmiseks väga voolav ja meloodiline keel, Eesti muusikast armastab ta laulda just rahvalaulumotiive.

"Ma ei taha, et need laulud unustatakse. Ma tahan, et eesti keel säiliks ja see on põhjus, miks ma õpin neid lugusid praegu eesti keeles." Ta lisas, nende lugude eesti keeles laulmisel säilib nende energia ja vibe. Oma esitustes miksib ta jazz'i RNB ja rahvamuusikaga.

"Kui ma kombineerin need stiilid omavahel, siis on see uus stiil ja ma annan neile vanadele lugudele justkui uue energia."

Eesti keeles on tema jaoks kõige raskemad 14 käänet ja ta tõdes, et eesti keeles rääkides tunneb ta, et räägib justkui teistpidi. Samas tunnistas ta, et kuna ta elab Abjas, kus inimesed ei räägi hästi inglise keelt, tuleb tal eesti keeles rääkida ja see on tema hinnangul hea. "Siis ma lihtsalt pean õppima eesti keeles rääkima."

Londonisse ta tagasi minna ei taha. "Ma tahan siin elada terve elu. Eesti on minu kodu. Ma tahan reisida siin ja seal, aga ma tahan siia alati tagasi tulla." Mets ja värske õhk on mõned väiksed asjad, mida Londonis ei ole ja mida ta iga kord igatsema jääb, kui kuhugi reisib.

"See on põhjus, miks ma siia kogu aeg tagasi tulen ja siin olen."

Kui Kymbali vend on Londonis liigselt muude projektidega hõivatud, et Eestisse tulla, siis tema ema plaanib naasta Eestisse igatahes. "Ta igatseb neid samu asju."