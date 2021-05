Tom Jonesist sai vanim meesartist, kes jõudnud Briti albumiedetabeli tippu

Walesist pärit 80-aastane Jones võttis rekordi üle Bob Dylanilt, kes jõudis edetabeli tippu eelmise aasta juunis albumiga "Rough and Rowdy Ways", vahendab BBC.

Üldarvestuses hoiab esikohta Vera Lynn, kelle 2009. aastal ilmunud hitikogumik jõudis edetabeli esikohale, kui Lynn oli 92-aastane.

"Mul pole sõnu," märkis Jones ja lisas, et see on imeline, et tal on võimalus ka selles seas end muusikaliselt väljendada ja inimesed teda toetavad. "Ma olen igavesti tänulik."

Kaveritest koosnev "Surrounded By Time" on Jonesi neljas album, mis jõudnud albumiedetabeli tippu ja esimene selline pärast mõningast pausi – viimane kord juhtus see 1999. aastal albumiga "Reload".