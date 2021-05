"Troonide mängu" näitleja süüdistab Marilyn Mansonit seksuaalvägivallas

Kohtuasjas seisab väide, et Manson kasutas Bianco seksuaalaktidele sundimiseks mitmel korral narkootikume, füüsilist jõudu ja ähvardusi ning vägistas Biaco 2011. aasta maikuus, vahendab Pitchfork.

Biaco kirjeldas Mansoni käitumist ajakirjas The Cut veebruarikuus, vahetult pärast seda, kui näitleja Evan Rachel Wood avalikustas, et Manson oli teda kuritarvitanud.

Kohtuasja kohaselt kohtus Esmé Bianco esimest korda Marilyn Mansoniga, kelle tegelik nimi on Brian Warner, 2005. aastal, kui viimane avaldas huvi ta oma filmi mängima võtta. Ta väidab, et Manson tegi oma esimesed seksuaalsed vihjed 2007. aastal, paludes temalt mitu korda alastifotosid, aga mängides selle alati välja naljana.

2009. aasta veebruaris lendas Bianco kohtuasja kohaselt Los Angelesse, et astuda üles Mansoni loo "I Want to Kill You Like They Do in the Movies" muusikavideos. Bianco ütleb, et ta viibis Mansoni kodus Los Angeleses, kus ei saanud magada ja süüa, kuid oli see-eest hästi varustatud narkootikumide ja alkoholiga.

Kohtuasja järgi Mason muu hulgas ähvardas ja peksis Biancot pidevalt ning rääkis, kuidas ta tuleb keset ööd tema tuppa ja vägistab ta ära. Samuti seisab kohtuasjas, et Mason sundis teda vaatama väga vägivaldset filmi, kuni Bianco minestas, peksis teda piitsaga ning andis talle elektrilöögi.

Kuigi Manson ja Bianco alustasid 2009. aastal suhet, mida kohtudokumendid kirjeldavad kui konsensuslikku, jätkusid ähvardamine, ahistamine, alandamine, seksuaalrünnakud ja vägivald, mis mõjus Bianco vaimsele tervisele selliselt, et ta kannatab senimaani posttraumaatilise stressi, ärevuse ja paanikahäirete käes.

Bianco süüdistab juhtunus ka mänedžer Tony Ciullat ja viimase agentuuri, sest tema väitel oli Culla toimuvaga kursis. Agentuuri esindaja nimetasid enda kohtuasja kaasamist mõttetuks, solvavaks ja absurdseks. "Ootame, kuni saame need täiesti alusetud süüdistused ametlikult vaidlustada."