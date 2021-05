12-aastane Mere Õie kirjutas karantiini ajal itaaliakeelse raamatu

12-aastane Itaalias Veneetsias elav Mere Õie Kalle annab maikuus välja oma esimese raamatu ja seda itaalia keeles. Saates "Hommik Anuga" tunnistas ta, et kui poleks koroonakarantiini olnud, poleks ta ilmselt kirjutama hakanud. Raamatu põhiteema on tema sõnul õigete küsimuste otsimine.

"Tänu karantiinile ma kirjutama hakkasingi." Kalle pole siiski vahepeal valmis saanud ainult ühte raamatut, vaid kolm.

"Ma olen kirjutanud juba päris kaua, aga need olid kas lühikesed luuletused või jutud. Aga kui ma lugesin läbi selle Meremaa-raamatu (autor Ursula K. Le Guin – toim), siis ma hakkasin unes nägema tegelasi, kes tegid midagi, ja see ei jätnud mind enne rahule, kui ma selle kirja sain."

Sellest sündiski üks paks raamat. "Kogu karantiini istusin ja kirjutasin." Raamatu kirjutas ta Itaalia keeles, sest idee tuli tal itaalia keeles. Raamat ilmub trükist selle aasta maikuus.

Õie Mere saates "Hommik Anuga" Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Kalle rääkis, et loo tegevustik toimub väljamõeldud saarestikus Conohiilia. "Peategelane Herm hakkab avastama, et kes ta üldse on. Ta ei ole nagu kõik teised. Näiteks tuli ei põleta teda ja ühe hästi mürgise taime mürk ei tapa, ta oskab juba sünnist saati loomade keelt teda jne."

Lõplik pealkiri veel paigas ei ole, kuid Kalle enda pakkumine on eesti keelde tõlgituna "Conohiili kivi. Õigete küsimuste otsingul". Õigete küsimuste otsimine on ka raamatu põhiteema.

"Kui tahad õiget vastust, pead enne leidma selle küsimuse sellele, mida sa tõesti teada tahad," selgitas ta. Samuti on raamatus oluline asjaolu, et kõik ei pea olema ühesugused.

"Kui ma tulin Itaaliasse, siis ma olin siin nagu tõesti üks tulnukas. Ei osanud keelt jne. Meil oli klassis üks puudega tüdruk ja tema oli teistsugune, aga meie klass ei teinud sellest numbrit. Temaga mängiti ja ta sai osaleda samamoodi nagu teised."

"Harry Potter" jätab külmaks

Kalle on ise ka suur raamatute lugeja ja tunnistas, et vahel jääb isegi öösel liiga pikaks ülevale, sest raamat on nii põnev. "Ma olen raamatuid läbi lugenud oma 50 – osad on õhukesed, osad suured paksud raamatud. Kõik on erinevad, aga põhiliselt on fantaasiakirjandus."

Ta loeb nii itaalia kui ka eesti keeles. Eestikeelsetest raamatutest on tema lemmik Andrus Kivirähki "Mees, kes teadis ussisõnu". Ta tunnistas, et päris lasteraamatud on tema jaoks praegusel ajal natuke igavad. ""Harry Potterist lugesin esimesed kaks raamatut ja seitsmenda, aga ülejäänusi ei lugenud, sest lugu väga ei köitnud."

Raamatuid, mida lugeda, leiab ta eri viisidel – vahel vaatab, mis on saanud häid arvustusi ja vahel toob talle raamatuid ema, kes on need kolleegidelt saanud. "Niimoodi ma neid valingi."

Kalle tunnistas, et tahab saada teadlaseks. "Aga milliseks, seda ma ei tea. Enne tahtsin astronoomiks, aga kuna seal on vaja väga täpset silma, siis ma vist ei saa astronoomiks. Aga võib-olla taimeteadlaseks või geoloogiks. Sõltub."

Kuigi ta nägemine on kehv, ei ole raamatute lugemine tema jaoks siiski keeruline – ta toob need endale näole väga lähedale ja loeb neid suures kirjas.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval, 2. mail kell 10.00.