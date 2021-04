Endises Lindi algkooli majas asub iseteeninduskohvik

Kohviku perenaine Anneli Koppel rääkis "Ringvaates", et peab kohvikut täitsa üksinda ja teeb seda seetõttu, et on ammu tahtnud vanale majale uue hingamise anda. Kunagi käisid nii ta ise kui ka ta lapsed selles majas koolis, ent nullindate lõpus kolis algkool uude majja. Vana maja jäi aga tühjana seisma.

"Kohe, kui tuli see käsk, et kõik pannakse kinni, siis kohe järgmine päev ma panin kohviku välja," rääkis Koppel ja lisas, et nädalavahetuseti käib kliente päris palju, ent nädala sees on huvilisi märksa vähem.

Lisaks pirukatele pakub Koppel kohvikus ka sooja toitu, ent selle tellimiseks tuleb helistada. Kohvikuga soovib Koppel jätkata ka pärast piirangute lõppu.

"Ma ei ole veel lahendust päris välja mõelnud, aga õues istumise teeme kindlasti," ütles ta.