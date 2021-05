Video: Raadio 2 tegijad meenutavad sünnipäeva puhul algusaegu

"Nüüdsest peale on Raadio 2 teie saatjaks 24 tundi ööpäevas ja loodetavasti suudame teile pakkuda läbi päeva, nädala, kuu ja aasta kogu aeg midagi sellist, et teie raadionupp meie lainele ka tõesti pidama jääks," rääkis Margus Hunt 1. mail 1993, kui uhiuus Raadio 2 oli eetris olnud vaid mõned minutid.

Reet Linna meenutas naljaga, et läks vaid viivuks Raadio 2-te Ivo Linnat asendama, aga jäi lõpuks kümneks aastaks. "Tegin alguses hommikusaateid, mõne aja möödudes tegin päevaseid programme nagu "Räägi-räägi", "C'est la vie", "Kümme küsimust"," rääkis Linna. "Mulle meeldis, et siin oli väga tore kollektiiv. Meid oli vähem kui praegu siin tegijaid, aga kõik hoolisid üksteisest, hästi lõbus ja tore oli ning milliseid pidusid sai peetud... Tähtpäevi oli väga palju."

Raadio 2-te kuulab Linna siiani andunult. "See pole võib-olla minu vanusegrupile, aga see pole ka see, et ma olen siin kümme aastat töötanud ja sellepärast kuulan. Mulle meeldib see, et kui ma teen hommikul raadio lahti, siis Raadio 2 on positiivne," rääkis Linna. "Positiivsust peabki sellisel raadiol olema. Noortepärane on ta küll, aga noorus on kahe kõrva vahel, nii et mina võin ka olla selles vanusegrupis, et kuulata Raadio 2."

Mihkel Raud oli Raadio 2-s kõige esimesest päevast. "Mind kutsuti Raadio 2-te Sven Aabreldaali poolt, kes oli toonane alustava Raadio 2 muusikajuht ja kes arvas, et võiksin tulla ja mulle tundus see hea mõte. Töötasin siin pea kümme aastat," rääkis Raud.

Raud meenutas, kui omapärane ja seeläbi väga populaarne oli Raadio 2 algusaastatel, kui konkureerivaid jaamu oli vähe või sootuks mitte. "Eesti raadiomaastikul sellist jaama polnud. Raadio 2 oli üleriigiline popmuusikat mängiv jaam, mis oli kohutavalt populaarne," meenutas Raud. "Raadio 2 oli algusaastatel erakordselt tugev. Ta on praegu on ka, aga konkurents on muutunud tihedamaks. Igal juhul oli see tore aeg ja tore oli saateid teha."

Ka Marko Reikop mäletas, et Raadio 2 oli muusikamaastikul oli väga uudne raadiojaam. "Eestis polnud raadiot enne nii thetud, see oli muusikaraadiojaam, see oli kaasaegne raadiojaam, selline, nagu me tänapäeval raadioid tunneme," rääkis Reikop. "See oli väga teistmoodi, seal olid pikad saateplokid ja inimesed tegid pikki saateid. Muidugi ka kogu see entusiasm ja kollektiiv, kes sinna tuli, kõik see oli ääretult tähtis. See kõik langes väga õigele ajale."

Kunagine peatoimetaja Heidy Purga tõi samuti olulise aspektina välja toreda meeskonna, kellega koos raadiot sai tehtud. Ta meenutab enda peatoimetaja perioodi algusaegu heldinult. "Oli palju adrenaliini ja tohutu meeskonnatunnetus, kokkuhoidmistunne ja emotsioon, et üheskoos saab ellu viia midagi suurt, vajalikku ja isegi võidukat. Me olime väga heas hoos," rääkis Purga ja lisas, et Raadio 2 on alati osake temast. "Ühest küljest on sellest nii kaua aega mööda läinud, aga samas on see nii suur ja oluline emotsioon olnud minu jaoks, ja usun, et ka teiste jaoks, kellega seda tegime. See justkui on kogu aeg minuga kaasas olnud."

Erik Morna, kes jõudis Raadio 2-te aastal 1996 ning teeb saateid siiani, peab oluliseks võimalust selles jaamas katsetada ja riskida. Lõbusaid lugusid erinevatest raadios tehtud aktsioonidest oli tal rääkida mitmeid. "Aastal 2009 pakkus üks arvutimängude maaletooja enne Rabarocki, et loosiksime välja uued Guitar Hero erimängud. Mõtlesime, et nii lihtsalt ei tee, et keegi helistab, ütleb midagi ja võidab. Ühendasime Play Station 2 koos Guitar Hero komplektiga Raadio 2 pulti. Siis oli esimest ja võib-olla viimast korda Raadio 2 otse-eetris arvutimäng," meenutas Morna.

"Siis vedasime suure teleka koos mänguga Rabarockile, kus meil oli suur telk ja seal oli see asi püsti ja iga päev said huvilised katsetada. Võitjatest jäi kõige rohkem meelde noor kutt Sixten, kes võitiski mängu. Aastaid hiljem käisin ma aga noori bände vaatamas ja vaatasin, et ühel bändil on eriti äge kidramees. Pärast kontserti astus ta mulle ligi ja küsis, kas te mäletate mind," meenutas ta üllatuslikku kohtumist aastaid hiljem.

Eeva Esse tõi intervjuus välja Raadio 2-e olulisuse noorte talentide avastamisel ja nende muusika tutvustamisel laiemale kuulajaskonnale. Ka Morna nentis, et uutel andekatel muusikutel püüavad nad jaamas silma peal hoida, kuid vahel tuleb lausa ise minna lugusid jahtida. "Noortele tüüpidele, kes ei tea, mis raadio isegi on, tuleb ise kirjutada ja paluda, et nad oma lugusid saadaksid."