DJ Khaled avaldas uue albumi, kus teevad kaasa ka mitmed teised tuntud artistid

DJ Khaledi eelmine album ilmus 2019. aastal ning uue albumi vihjetega alustas ta eelmise aasta suvel, kirjutab Consequence.

13 loost koosnev "Khaled Khaled" on DJ Khaledi 12. stuudioalbum.

Koos albumiga avaldas DJ Khaled ka muusikavideo loole "Sorry Not Sorry".