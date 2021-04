Vikerraadio kuulajad valisid parimaks armastuslauluks Ruja loo "Suudlus läbi jäätunud klaasi"

Lisaks Ruja "Suudlus läbi jäätunud klaasile" pälvisid enam kui 500 häält ka Uno Loobi "Mis värvi on armastus", Liisi Koiksoni ja Marko Matvere "Tuulevaiksel ööl", Genialistide ja Lea Liitmaa "Leekiv armastus", Marju Kuudi "Raagus sõnad", Helgi Sallo "Kordan sinu nime" ja Helend Peebu "Kerjuse laul".

"Meile tundus, et kevad on igati sobiv aeg küsida: kuidas kõlab armastus? Kuna aga armastuslaule, sh kavereid, on väga-väga palju, siis meie soov oli seekord keskenduda just Eesti autoritele ja esitajatele," sõnas Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Armastuslaulude paremik jõudis Vikerraadio kuulajateni reede pärastlõunal Owe Peterselli saates, kus valikut aitasid kommenteerida Vaiko Eplik, Liisi Koikson ja Maiken.

Edetabel:

1. "Suudlus läbi jäätunud klaasi" Ruja

2. "Mis värvi on armastus" Uno Loop

3. "Tuulevaiksel ööl" Liisi Koikson ja Marko Matvere

4. "Leekiv armastus" Genialistid ja Lea Liitmaa

5. "Raagus sõnad" Marju Kuut

6. "Kordan sinu nime" Helgi Sallo

7. "Kerjuse laul" Helend Peep

8. "Tahan olla öö" Andero Ermel ja Linnateatri näitlejad

9. "Imeline laas" Vennad Urbid

10. "Armasta mind" Trad.Attack!

11. "Naer" Virmalised

12. "Kaks kuukiirt mu toas" Marju Kuut

13. "Ilus hetk" Jaan Tätte

14. "Sinu hääl" Liisi Koikson

15. "Peagi saabun tagasi su juurde" Georg Ots

16. "Käime katuseid mööda" Smilers

17. "Sind otsides" Tõnis Mägi

18. "On küll hilja" Code One

19. "Tule kui leebe tuul" Henry Laks ja Seitsmes meel

20. "Kaks südant" Joel Steinfeldt

21. "Siis kui maailm magab veel"Hele Kõrve ja Kristjan Kasearu

22. "Mõtisklus" Georg Ots

23. "Lumevärv" Jääboiler

24. "Et sa teaks" Smilers

25. "Vaid see on armastus" Illart Orav

26. "Veel viivuks jää" Sulev Luik

27. "Torm" Terminaator

28. "Ei kunagi" Heli Lääts

29. "Karikakar" Marju Länik

30. "Juulikuu lumi" Terminaator

31. "Ära piina mind" Blacky

32. "Keegi tulla võib" Heidy Tamme

33. "Nagu merelaine" Silvi Vrait

34. "Minu südames sa elad" Bruno Oja

35. "Kui tahad olla hea" Marju Kuut

36. "Ainult sul" Virmalised ja Jaak Joala

37. "Ma pean sind südamega kuulama" Airi Allvee ja Hot Pipes

38. "Sul annan andeks kõik" Tõnu Timm ja Jäääär

39. "Muusik" Dagö

40. "Patune mõte" InBoiler

41. "Kaelakee hääl" Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna

42. "Armastan sind kaugelt" Dagö

43. "Mina jään" Lenna

44. "Ära jahtu" Singer Vinger

45. "Maailm samme täis" Georg Ots

46. "Su silmist näen ma igal öösel und" Artur Rinne

47. "Armastus päästab maailma" Vaiko Eplik

48. "Ei takista vallid" Kukerpillid

49. "Kui mind kutsud sa" Sergei Pedersen

50. "Kohtumistund" Rock Hotel

51. "Võta mind lehtede varju" Heidy Tamme

52. "Kõnõtraat" Ummamuudu

53. "Nelgid" Vaiko Eplik ja Mari Jürjens

54. "Ühega miljoneist" 2 Quick Start

55. "Kallim kullast" Pearu Paulus ja Hedvig Hanson

56. "Saladus" Riho Sibul

57. "See alles jääb" Orelipoiss

58. "Läbi saju" Uno Loop

59. "Ei suutnud oodata sa mind" Vello Orumets

60. "Usu ometi" Kare Kauks ja Mahavok

61. "Ja veel üks laul" Fix

62. "Oodates sind" Hedvig Hanson

63. "Armastus" Tarmo Pihlap

64. "Kolm korda" Lenna

65. "Lõpuks leidsin sind" 2 Quick Start

66. "Kas tead, mida tähendab" Birgit

67. "15 magamata ööd" Ines

68. "Üks kord veel" Traffic

69. "Need read" Karl-Erik Taukar

70. "Sinuni" Ott Lepland ja Lenna

71. "Mere lapsed" Koit Toome

72. "Lahkumislaul Kalju Terasmaa ja Els Himma

73. "Ma olen liig halb" Arved Haug

74. "Sulle kes sa kaugel" Getter Jaani

75. "Õige valik" Karavan

76. "Neil päevil polnud algust" Els Himma

77. "Aga siis" Jüri Pootsmann

78. "Suudluste aeg" Vaiko Eplik

79. "Tartust Pariis" Tanel Padar

80. "Miks mul meeldib tulla" Anne Adams

81. "Öö ja päev" Fix

82. "Hingepeegel" Marju Länik

83. "Kui need laiad meretuuled" Kadri Voorand

84. "Sa äratasid luiged minus lendu" Laura Junson

85. "Kallis, kas sa tead" Ines

86. "Soovin head" Tanel Padar

87. "Ei tea" Hele Kõre ja Ivo Linna

88. "Kuule" Karl-Erik Taukar

89. "Müüdud ja pakitud" Uku Suviste

90. "Kohtumine" Justament

91. "Supernoova" Lenna

92. "Savi" Miljardid

93. "Lootuses" Ott Lepland

94. "Ma olen sinu" Genialistid

95. "Nii hea" Villemdrillem ja Elina Born

96. "Õnne algus" Mare Väljataga

97. "Sinuga koos" Liis Lemsalu

98. "Miljon sammu" Merilin Mälk

99. "Süda taob" Ott Lepland ja Liis Lemsalu

100. "Suudlus" Hedvig Hanson