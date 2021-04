Púr Múdd ja Hollandi produtsent One Of Six andsid välja uue loo

Elektrooniline duo Púr Múddi ja Hollandi produtsent One Of Six andisd koostöös välja loo "Tired Of Lies". Lugu ilmus Hollandi plaadifirma Soave Records alt.

"Aus lugu, mis räägib sellest, et me oleme väsinud valedest. Eks iga inimene tõlgendab lugu just vastavalt enda olukorrale, aga usun, et nii mõnigi võib looga samastuda," kirjeldas lugu duo liige Oliver Rõõmus.

"Arvame, et paljud on väsinud nendest valedest, mida pakub meile sotsiaalmeedia, kus promotakse ainult ilusat ja murevaba luksuslikku elu. Keegi ei jaga, millest päriselt inimesed läbi lähevad, sest see pole cool," lisas bändiliige Joonatan Siiman.