Otse kell 18: Philly Joe's džässiklubi tähistab rahvusvahelist džässipäeva tasuta kontserdiga

Kontserdi ajakava:

18.00 Kirke Karja kvartett

20.00 Susanna Aleksandra

22.00 Aleksander Paal Quartet

Eesti parimaid džässpianiste Kirke Karja ja tema kvartett tegutseb 2015. aastast ning selle aja jooksul on nad lindistanud kaks stuudioalbumit, andnud ligikaudu 60 kontserti ning esinenud mainekatel festivalidel nagu näiteks Tampere Jazz Happening, 12points, Jazzahead ja Jazz Jantar. Ansamblisse kuuluvad lisaks Kirkele veel Karl-Juhan Laanesaar trummidel, Kalle Pilli kitarril ning Raimond Mägi kontrabassil, kuid esitatakse Kirke loomingut, milles on mõjutusi klassikalisest muusikast, vabaimprovisatsioonist, ekstaatilisest džässist ja minimalismist. Kvartett eksperimenteerib keerukate rütmistruktuuride ja polütonaalsustega, vaikuse ja müraga. 2018. aastal pälvisid nad Jazzkaarel aasta džässansambli auhinna.

Susanna Aleksandra on mitmekülgne džässlaulja, helilooja ja sõnade autor. Nii traditsioonilisest kui ka modernsest džässist, pop- ja folkmuusikast inspireeritud laulja eesmärk on jutustada lugusid, mis puudutavad, ja teha muusikat, mis pakub midagi hingele. Tema 2020. aastal ilmunud album avaldati nime all "Souls of the Night" Jaapanis (Blue Gleam) ning rahvusvaheliselt 2021. aasta jaanuaris nime all "The Siren" (Eclipse Music). Album on saanud tunnustust kriitikutelt üle maailma. Euroopa üks tähtsamaid muusikaväljaandeid Jazzwise andis albumile neli tähte ning tõi välja kuu plaatide seas. Jaapani väljaanne Jazz Critique valis albumi 2020. aasta parimate sekka. Lisaks on ilmunud positiivseid arvustusi väljaannetes Jazz in Europe, Skjazz, Salt-Peanuts, Jazz Japan, Jazzfun.de jpt. Koos Susannaga astuvad üles Holger Marjamaa (klaver) ja Heikko Remmel (kontrabass). Esitusele tuleb nii džässiklassikat kui ka Susanna omaloomingut vanalt ja uuelt albumilt.

Aleksander Paal on Tallinnas tegutsev eesti džässmuusik, saksofonist ja helilooja.

Paal on hinnatud improviseerija, kes orienteerub paljudes stiilides (sealhulgas näiteks pop, funk, R&B, hip-hop, free jazz, experimental jt). Spetsialiseerunud on ta aga eelkõige džässmuusika põhitraditsioonile (blues, swing, bebop jt).

Lisaks oma koosseisudele (üks kvartett ja kaks triot) mängib Paal 1. altsaksofoni Estonian Dream Big Bandis ja New Wind Jazz Orchestras. Esinenud ja salvestanud mitmete kohalike bändidega nagu S.P.A.R. Quartet, Trading Fives, Jason Hunter Quintet, Sofia Rubina Band jpt. Aleksander Paali kvartetis musitseerivad lisaks temale veel Holger Marjamaa (klaver), Mihkel Mälgand (kontrabass) ja Eno Kollom (trummid).