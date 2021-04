Billie Eilish avaldas videosingli "Your Power"

Billie Eilish avaldas koos ise lavastatud muusikavideoga uue singli "Your Power" oma eelolevalt albumilt "Happier Than Ever", mille ilmumisele mõned päevad tagasi vihjas.

Muusikavideo on üles võetud California Simi orus ja Eilish nimetas singlit ise üheks oma lemmiklooks, mis ta kunagi kirjutanud, vahendas Pitchfork.

"Selle loo avaldamine on minu jaoks vaimselt suur väljakutse, sest see on nii isiklik. See räägib erinevatest situatsioonidest, mille tunnistajad me oleme olnud või mida kogenud. Loodan, et see annab inspiratsiooni muutusteks. Püüdke mitte oma võimu kuritarvitada."

Eilishi debüütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" ilmus 2019. aasta märtsis. Uuel, 16-loolisel albumil ilmuvad juba varemavaldatud singlid "My Future" ja "Therefore I Am". "Happier Than Everi" muusika kirjutasid Eilish ja tema vend Finneas, viimane ka produtseeris albumi.