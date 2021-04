Uku Suviste: loodan, et osa minust suudab olla Eurovisiooni laval dresseeritud ahv

Uku Suviste valmistub Eurovisiooniks ja märkis "Ringvaatele", et improvisatsiooni laval teha ei tasu ning ta loodab, et osa temast suudab olla laval dresseeritud ahv. Emotsioon on see, mis jäägu laval kohapeal tegemiseks.

Lavastaja Dan Shipton on see, kes koos lavastaja Marvin Dietmanniga aitab Uku esituse ellu äratada.

"Me mõtleme lavastusele, valgusele, kaamerarakurssidele. Kuidas vaataja seda kodus näeb ja kuidas see visuaalselt seostub," selgitas Shipton ja lisas, et muuta midagi vaja ei ole, vaja on täiustada.

"Me peame tõlkima kõik selle, mille Uku Eesti Laulu laval ellu äratas ja muutma selle Eurovisiooni jaoks veel suuremaks. See pole muutmine, vaid võimendamine ja Uku praeguse esituse edasiarendamine."

Suviste märkis, et improvisatsiooni ei tasu laval teha. "Iga laulja huvides on laval see, et nii nagu ta seda on eelnevalt plaaninud, nii võiks ka seal seda teha laval, sest sellega arvestavad kõik telerežii, kaamerad ja kõik."

Ma väga loodan, et osa minust suudab olla laval dresseeritud ahv, tunnistas ta.

"On väga palju mõtteid ja tundeid, mida taolises võistlusolukorras ei ole tarvis mõelda ja seepärast me end ahvi moodi dresseerimegi. Teeme proove, et teatud asjad oleks sees, ja see, mis jääb laval tegemiseks, on pigem emotsioon, millele saab kõige enam seda keskendumist anda."

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 18. ja 20. mai, lõppvõistlus 22. mai.