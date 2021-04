28 lemmiklooma omanik: ma olen selle numbriga praegu õnnelik

Ühes Pärnu linnaperes elab kokku rohkem kui 30 elanikku. Lisaks pererahvale veel tegelased nagu Vedru, Süsi, Kratt, Kärt, Tigedikud jpt -- kokku 28 lemmikut. Lemmikute omanik Kristel Patrak tunnistas, et just selle numbriga on ta praegu õnnelik ja kuigi loomad nõuavad palju tähelepanu, pole see tema jaoks mingi vaev.

"Neljajalgseid on kuus, pluss papagoid ja kalad ujuvad ringi. Õues on kanad ja kuked," nimetas 28 lemmiku omanik Kristel Patrak "Ringvaates". Kaladega seoses lõplik arv siiski varieerub kogu aeg, lisas ta.

"Neid tuleb juurde ja kaob, aga kuskil 28 peaks olema kokku neid."

Patrak tunnistas, et kui näeb kuskil mingit looma, siis tal tekib paratamatult mingisugune äratundmine. "Ma tunnen ära, et see on minu loom ja peab minu juurde tulema. Kõigi mu loomadega on nii olnud."

Ta selgitas, et on mõelnud oma peas, millist looma ta tahab ja näeb seejärel kuskil pilti, kus ongi täpselt selline loom.

Kui inimesed kuulevad, et tal on 28 looma, jagub neid, kes pööritavad silmi ja tahavad teada, miks ta neid just nii palju vaja on. "Ma olen selle numbriga praegu õnnelik."

Kui maakodu puhul ei olekski 28 kodulooma imelik, siis Patrak elab linnas ja Pärnu kesklinn pole tema kodust üldse kaugel. Kukkede kiremist peavad tema naabrid õnneks pigem ägedaks. "Keegi veel kurtnud ei ole et häiriks. Ma ise pabistan rohkem."

Mees kinkis pulma-aastapäevaks kanad

Kanade saamine aga oli üks Patraku unistusi, mida ta kogu aeg oma abikaasale rääkis.

"Meil oli 9. pulma-aastapäev, kui ta tuli suure pappkastiga ja seal olid kaks kana ja kukk sees. See oli nii kummaline. Ta lasi need kanad pappkastist välja ja nad jooksid mööda hoovi laiali igale poole peitu ja me ajasime neid taga. See oli väga põnev kingitus."

Ta tõdes, et kõigi loomadega on üsna palju tööd ja vaeva.

"Mu mees on ikka hädas, et miks ma olen endale nii palju kohustusi võtnud. Nad kõik vajavad vaeva ja hoolt, süüa ja arstiabi. Kõike ja kogu aeg. Aga mulle kuidagi meeldib see. See ei ole minu jaoks vaev või raske, siis ma poleks neid võtnud."

Ta lisas, et talle meeldib tõusta hommikul üles, kui ta näeb, kuidas loomad kõik koos temaga tõusevad. "Maja läheb kohe elama, kui ma tõusen. Kassid saavad oma konservid, papagoid saavad oma värske toidu ja kõik saavad puhta vee. Mul ongi selline rutiin ja see meeldib mulle."

Patraku sõnul tuleb loomade vahel nääklemist ikka ette. Perepea on Kratt, nende pere karvutu kass. "Kõik peab tema joone järgi käima. Ta annab ikka peksa ka, kui ei ole nii nagu tema tahab."

Kõige väsitavamad on haigused

Üldiselt kuuletuvad kõik majaelanikud siiski perenaisele. Isegi võimukas Kratt. Sellegipoolest saadavad lemmikud vahel ka pahandusi korda. Kõige väsitavamad on aga olukorrad, kui keegi haigeks jääb.

"Siis ma alati mõtlen, et rohkem ma ei võta mitte ühtegi looma. Mitte ühtegi, sest see on minu jaoks nii valus ja raske, eriti kui magama on kedagi vaja panna."

Mõistagi ei ole 28 lemmiku pidamine odav lõbu. Näiteks loomapere kõige vanem liige, pärsia kass Lily soostub sööma ainult kanafileed.

Patrakule on ühtviisi armsad kõik oma loomad. "Aga koerad on sotsiaalsemad ja nendega suhtled rohkem ja nemad on selles suhtes pulga võrra teistest kõrgemal."

Praegu tundub talle siiski, et 28 on piir, vähemalt kasside ja koerte piir on vist küll täis, kuigi Patraku meeles mõlgub üks parditõug. "Ma pean oma soovidega väga ettevaatlik olema." Aga vähemate lemmikutega ta oma elu ka ette ei kujuta.

"Sul võib olla halb tuju, aga nemad on ikka rõõmsad. Sa istud maha, nad on sul ümber, tulevad sülle. See on vahva, see mulle meeldib."