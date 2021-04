Galerii: Cornwallis alustati "Troonide mängu" eelsarja võtetega

Inglismaal Cornwallis alustati populaarse telesarja "Troonide mäng" eelloo "House of the Dragon" võtetega.

HBO kinnitas sel nädalal, et produktsioon on käima lükatud ja näitlejad teevad lugemisproove. Meediasse on juba aga jõudnud ka fotod Cornwallist, kus on näha tõenäolisi sarja tähti Matt Smithi ja Emma D'Arcyt, kirjutab BBC.

Uue seriaali sündmustik leiab aset 300 aastat enne "Troonide mängu" sündmusi ning pajatab Targaryeni perekonna loo.



Sari peaks välja tulema 2022. aastal.