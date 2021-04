Hiina telesaatesse lõksu jäänud vene päritolu mees hääletati lõpuks saatest välja

27-aastane modell töötas telesaate "Produce Camp" tõlgina, ent saate produtsentidele jäi silma tema nägus välimus ja nad palusid tal end saatesse võistlejana kirja panna, kirjutab The Guardian.

Ivanov võttis pakkumise vastu ja nii saigi temast üks saate võistlejatest. Koos teiste noorte lauljatega asus ta oma lauluoskust treenima, et oleks saate lõpus üks nendest, kel õnnestub uue poistebändi liikmeks saada. Peagi sai Ivanov aru, et telesaates osalemine ei ole talle meelt mööda, ent lepingu tõttu ei saanud ta ise saatest lahkuda. Nii pöördus ta televaatajate poole, et need ta saatest välja hääletaks ja et sellele soovile kaasa aidata, otsustas ta ka meelega halvasti esineda.

"Palun ärge hääletage mind finaali, ma olen väsinud," ütles lavanimega Lelush esinev Ivanov ja lisas, et loodab, et ka kohtunikud teda ei toeta, vaid annavad talle hindeks F-i, mis tähendab tema jaoks vabadust (freedom).

Ivanovi väsinud ja morn olek meeldis aga televaatajatele väga ning Ivanov jõudis saates lausa finaali, mis tähendab, et ta osales võistlussaates kolm kuud ning selle aja jooksul jõudis eetrisse kümme episoodi.

Finaalis ta aga piisavalt hääli ei kogunud ja uue poistebändi liiget temast ei saanud. "Ma saan lõpuks ometi puhata," sõnas Ivanov.

Ivanovi vastumeelne osalemine telesaates sai tähelepanu ka Venemaal, kus kohalikud hakkasid sotsiaalmeedias kasutama teemaviiteid #FreeLelush ja #СвободуЛелушу.