Jututaja loob sildu noorte ja eakate vahele

Kaks aastat tegutsenud MTÜ Jututaja viib kokku üksildased eakad ja noored, kes neile seltsi soovivad pakkuda. Jututaja projektijuht Kreete Juurak tõdes, et eakate ja noorte vaheline suhtlus on ühiskonnas pigem tabuteema.

"Täna meil see põlvkondadevaheline suhtlemine on tabu, kui nii võib öelda. Nooremad suhtlevad eakatega vähe, aga me tahamegi luua silda noorte ja eakate vahel," rääkis Juurak "Vikerhommikus".

Hetkel on jututajaks 25 noort, kellest suurem osa on vanuses 15–30. Nende ülesanne on eakatele seltsi pakkuda – näiteks käia koos jalutamas, kirjutada üles eaka elulugu või midagi muud, mida eakas soovib. Koroonapandeemia ajal on olnud fookuses ka audio- või videokõne vahendusel tehtud jututamised, ent kuna nüüdseks on mitmed eakad vaktsineeritud ja ka ilmad lähevad vaikselt ilusamaks, saab taas suuremat rõhku panna füüsilistele kohtumistele.

"Me oleme ka küsinud noortelt, et miks nad tahavad liituda ja paljud ütlevad, et neil endal ei ole vanavanemaid. Ehk siis see justkui aitab neid asendada, kui nii võib öelda," sõnas Juurak ja lisas, et noored läbivad jututaja olemise jaoks ka mitmeid koolitusi eakatega suhtlemise, esmaabi ja vaimse tervise teemal.

Juurak tõdes ka, et tänu jututamisele mõistavad noored vananemist paremini.