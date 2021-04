Vana filmiarvustus aitas Paddingtoni-karul napsata "Kodanik Kane'ilt" kriitikute lemmiku tiitli

Orson Welles'i armastatud 1941. aasta film "Kodanik Kane" oli pikalt Rotten Tomatoes'i lehel kriitikute lemmikfilm, hinnatud skooriga 100 protsenti.

Mõni aeg tagasi leiti aga Rotten Tomatoes'i arhiiviprojekti käigus pea 80 aastat tagasi kirjutatud arvustus, mis erinevalt teistest kriitikute arvamustest filmi väga ei kiitnud. ""Kodanik Kane" pole kriitiku arvates läbi aegade parim film," oli ajalehes Chicago Tribune 1941. aastal ilmunud arvustuse pealkirjaks.

"Ilmselt olete sellest filmist palju kuulnud ning reklaamidest võib näha, et mõned eksperdid nimetavad seda läbi aegade parimaks filmiks. Mina nii ei arva," kirjutas pseudonüümi Mae Tinee all esinenud kriitik.

Kriitiku arvates oli film isegi liiga omanäoline. "See on huvitav ja teistsugune ning tõtt-öelda piisavalt veider, et saada muuseumieksponaadiks," kirjutas ta. "Kuid filmi ekstsentrilisus röövib sellelt meelelahutusliku aspekti."

Vana arvustuse tõttu on "Kodanik Kane'i" kriitikuteskoor nüüd langetatud 99 protsendile, viies filmi "Paddington 2" Rotten Tomatoes'i "100% klubisse", kuhu kuuluvad kriitikutelt järjest vaid häid arvustusi saanud filmid.

Asjaolu, et modernne karufilm on troonilt tõuganud ühe läbi aegade armastatuima ja hinnatuima filmi, on internetis ka juba lõbusaks naljaks pööratud ning ringlemas on mitmeid meeme.

Paddington 2 is a masterpiece pic.twitter.com/PbuJVQcBUY — Braddington (@bradwhipple) April 27, 2021

Ka Paddingtoni-karu ise on Twitteris teemal sõna võtnud, avaldades lootust, et kodanik Kane pole juhtunu pärast pahane.